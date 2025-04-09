أردوغان: تركيا لا تتوقع تأثر تجارتها سلبا برسوم ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تتوقع تأثر تجارتها وإنتاجها وصادراتها سلبا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وفي كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أردوغان إن البرنامج الاقتصادي التركي جعل البلاد قادرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وإنه يتوقع نموا اقتصاديا أقوى في المدى المتوسط والطويل مقارنة بالدول المماثلة.

وفي وقت سابق، رأى وزير المالية التركي محمد شيمشك أن بلاده قد تكون من بين الدول القليلة في الأسواق الناشئة التي تتمكن من الاستفادة من العاصفة الجمركية التي أطلقها ترامب، مؤكدا أن انخفاض أسعار النفط ومرونة العلاقات التجارية يمنحان الاقتصاد التركي مساحة للمناورة.

وفي مقابلة مع فايننشال تايمز نُشرت، قال شيمشك: "عندما ينقشع الغبار، نأمل ونؤمن أن تركيا يمكن أن تتفوق إيجابا في نظر المستثمرين مقارنة باقتصادات ناشئة أخرى".

ورغم فرض ترامب تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات التركية، أشار شيمشك إلى أن الاقتصاد التركي البالغ 1.3 تريليون دولار ليس من بين الأكثر تضررا.

وأوضح أن 80% من التجارة الخارجية لتركيا تتم مع دول تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة، مثل الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.