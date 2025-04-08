ارتفاع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في السوق الموازية في المدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و800 ليرة من 10 آلاف و900 ليرة عند الشراء، في حين زاد إلى 10 آلاف و950 ليرة من 11 ألفا و50 ليرة عند البيع.

في الحسكة استقر سعر صرف الليرة عند 10 آلاف و850 ليرة عند الشراء و11 ألف ليرة عند البيع في تعاملات اليوم وهو المستوى المسجل مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

يستمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فايننشال تايمز: الصين تحتفظ بأسلحتها في حرب ترامب التجارية list 2 of 2 هبوط حاد لمؤشرات الأسهم الأميركية مع بدء التعاملات end of list

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

عوامل خارجية

يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع مراقبة الوضع في البلاد من كثب، وفق تعبير قادة من التكتل الشهر الماضي.

تعتزم كندا تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

حذفت بريطانيا الشهر الماضي 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما فيها مصرف سوريا المركزي.

إعلان

عوامل محلية