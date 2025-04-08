ارتفاع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء
8/4/2025
ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في السوق الموازية في المدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية
- ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و800 ليرة من 10 آلاف و900 ليرة عند الشراء، في حين زاد إلى 10 آلاف و950 ليرة من 11 آلفا و50 ليرة عند البيع.
- في الحسكة استقر سعر صرف الليرة عند 10 آلاف و850 ليرة عند الشراء و11 ألف ليرة عند البيع في تعاملات اليوم وهو المستوى المسجل مساء أمس.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية
يستمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء.
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عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية
عوامل خارجية
- يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع مراقبة الوضع في البلاد من كثب، وفق تعبير قادة من التكتل الشهر الماضي.
- تعتزم كندا تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).
- حذفت بريطانيا الشهر الماضي 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.
- رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما فيها مصرف سوريا المركزي.
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عوامل محلية
- أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أواخر الشهر الماضي تشكيل حكومة انتقالية.
- رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى.
- سمح مصرف سوريا المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي"، مما من شأنه مزاحمة السوق الموازية.
- تراجع عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.
المصدر : الجزيرة