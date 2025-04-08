الذهب يرتفع مدفوعا بعمليات شراء والدولار يتراجع

عادت أسعار الذهب للارتفاع اليوم بعدما أقبل المستثمرون على الشراء بعد هبوط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في نحو 4 أسابيع في الجلسة الماضية، وسط تقلبات متزايدة في السوق وحرب تجارية متصاعدة.

وفي أحدث تعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.88% إلى 3008.62 دولار للأوقية (الأونصة)، وأمس الاثنين هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 13 مارس/ آذار.

وفي تعاملات اليوم زادت العقود الأميريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 3021.30 دولار.

تهديدات

وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين أمس الاثنين، في حين وضع الاتحاد الأوروبي خططا لفرض رسوم مضادة، مما أدى لتفاقم المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.

وقال المحلل الكبير في ريلاينس سيكيوريتز، جيجار تريفيدي: "رغم الهبوط في الجلسات السابقة، لا يزال الذهب قويا ويُتوقع أن يظل في الاتجاه الصعودي".

وارتفع الذهب بنحو 15% هذا العام، مدفوعا بعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية وجاذبيته بشكل عام باعتباره تحوطا في ظل عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وقال ترامب إنه لا يفكر في وقف الرسوم الجمركية مؤقتا لتسهيل المفاوضات مع الشركاء التجاريين، لكنه ذكر أنه سيجري مناقشات مع الصين واليابان ودول أخرى بشأن الرسوم.

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وتترقب الأسواق محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والمقرر صدوره غدا الأربعاء.

وينتظر المتداولون كذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وتصدر يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية، ويميل الذهب إلى الصعود في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي:

زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 30.23 دولار للأوقية.

زاد البلاتين 1% إلى 925.42 دولار.

ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 922 دولارًا.

العملات

استقر الملاذان الآمنان، الين والفرنك السويسري، قرب أعلى مستوياتهما في 6 أشهر بينما تكبد الدولار خسائر كبيرة مع تفاقم مخاوف الركود في الأسواق المالية عقب الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة.

وتشهد أسواق العملات استقرارا هشا في التعاملات الآسيوية بعد تقلبات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إذ عوض الدولار بعض خسائره الفادحة مقابل عملات الملاذ الآمن بينما كان المتداولون يقيمون التطورات.

وفي أسواق العملات أقبل المستثمرون على الين والفرنك السويسري خلال الأسبوع الماضي بحثا عن ملاذ آمن من اضطرابات السوق.

وسجل الين ارتفاعا 0.64% إلى 146.93 مقابل الدولار ليقترب من أعلى مستوى في نحو 6 أشهر عند 144.82 للدولار، والذي لامسه يوم الجمعة، وبلغ الفرنك السويسري في أحدث التداولات 0.8546 مقابل الدولار، مقتربا أيضا من أعلى مستوى له في 6 أشهر الذي لامسه في الجلسة الماضية.

وعادة ما ينظر إلى الدولار على أنه من أصول الملاذ الآمن لكن تلك المكانة تتراجع فيما يبدو مع تزايد حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية مما يثير المخاوف من تعثر النمو الاقتصادي الأميركي.

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وارتفع اليورو 0.58% إلى 1.0967 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في 6 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2776 دولار وابتعد عن أدنى مستوى له في شهر الذي سجله في الجلسة الماضية.

وقال رئيس قطاع الاستثمار في لونسيك إنفستمنت سولوشنز، ناثان ليم: "التقلبات الحالية ناتجة تماما عن خيارات إدارة ترامب السياسية، مما يعني أنه في حال تغييرها، فمن المرجح أن ينعكس التأثير على الأسواق المالية أيضا".

ويراهن المستثمرون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأميركية في مايو/ أيار، وسيتراجع الدولار في ظل مواصلة التيسير النقدي خلال العام الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1% في أحدث تعاملات، وهبط المؤشر بأكثر من 1% منذ إعلان الرسوم الجمركية.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مقابل نظيرهما الأميركي خلال الأسبوع الماضي، لكنهما ارتفعا اليوم الثلاثاء.

كما تراجع اليوان إلى أقل مستوى له منذ 2023 بعد أن خفف البنك المركزي قبضته قليلا على العملة، فيما وصفه محللون بأنه محاولة لمواجهة ضربة تلقتها الصادرات نتيجة تصاعد الحرب التجارية.

وفي الأسواق الناشئة هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى متدن قياسي مع استئناف التداولات بعد عطلة رسمية.

وقال مدير قطاع الدخل الثابت في مارلبورو، جيمس أثي إن ثمة تفاؤل تجاه إمكانية التفاوض على تخفيض الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى استمرار المخاطر.

وأضاف: "البيانات الاقتصادية الرئيسية وردود فعل البنوك المركزية والتفاوض على الرسوم الجمركية ستحدد كيفية انتهاء تلك الأزمة. إذا بدأ أداء أسهم قطاع الصناعات الدفاعية في التراجع بشدة، فسيشير ذلك إلى أننا انتقلنا إلى مرحلة بيع كل شيء".