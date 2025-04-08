الرئيس الأميركي يتمسك بالرسوم الجمركية ويمهل الصين لإلغاء إجراءاتها المضادة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا ينوي تعليق الرسوم الجمركية التبادلية التي أعلنها الأسبوع الماضي رغم الاعتراضات الدولية عليها.

وتحدث ترامب عن سعي العديد من الدول لعقد صفقات مع بلاده. وأمهل ترامب الصين إلى نهاية اليوم الثلاثاء لإلغاء إجراءاتها المضادة قبل فرض رسوم إضافية عليها.

وفي حديث له ليلة أمس من البيت الأبيض، قال ترامب "سيأتي الكثير من الدول لتتفاوض معنا على عقد صفقات عادلة، وفي بعض الحالات سيدفعون رسومًا جمركية باهظة".

وأضاف "تحدثتُ هذا الصباح (الاثنين) مع رئيس وزراء اليابان وقلت له شيئًا واحدًا: عليكم فتح بلادكم أمام منتجاتنا فنحن لم نبع أية سيارات في اليابان بينما صدرتم الملايين منها إلى بلدنا".

وفي إطار حديثه قال ترامب "أما الصين فقد فرضت علينا رسوما جمركية إضافية بنسبة 34%. وقد قلتُ لهم إذا لم تُلغوا التعرفات الجديدة بحلول يوم الأربعاء فسنفرض تعرفة إضافية نسبتها 50% على الواردات الصينية"، وهو ما قد يرفع إجمالي التعريفات الأميركية الإضافية على السلع الصينية هذا العام إلى 104%.

الرد الصيني

من جهتها أعربت الخارجية الصينية عن رفضها لما وصفته بالضغوط والابتزاز والتهديدات الأميركية عليها.

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وقالت إن إجراءات واشنطن لا تظهر استعدادها لمحادثات جادة، ووصفت الخارجية الصينية الرسوم الجمركية الأميركية بأنها حرب تجارية، وأن الصين ستتخذ إجراءات بشأنها وستقاتل حتى النهاية.

وكان بيان لوزارة التجارة الصينية أكد أن بكين لن ترضخ لتهديدات الرئيس الأميركي بشأن الرسوم الجمركية وستتخذ تدابير مضادة.

وأمس قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن التهديدات والضغوط ليست الطريقة السليمة للتعامل مع بلاده بعد أن وصف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي بأنها تنمّر.

وأضاف المتحدث لين جيان في مؤتمر صحفي دوري، أن الرسوم الجمركية "نموذج للتحرك الأحادي الجانب وسياسات الحماية والتنمر الاقتصادي"، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت باسم المعاملة بالمثل لا تخدم إلا مصلحة واشنطن على حساب مصالح الدول الأخرى.

واستطرد بالقول "إساءة استغلال الولايات المتحدة الرسوم الجمركية يصل إلى حد حرمان الدول، وبالأخص دول جنوب العالم، من حقها في التنمية"، مشيرا إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كل بلد ومعاناة الدول الأقل تقدما من أثر سلبي أكبر.

وأضاف: على جميع الدول دعم التشاور و"التعددية الحقيقية".

كما حث لين، الدول على التشارك في معارضة كل أشكال الأحادية وسياسات الحماية الاقتصادية وحماية النظام الدولي والنظام التجاري متعدد الأطراف وفقا لقيم الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

الموقف الأوروبي

بدورهم أعرب وزراء الاتحاد الأوروبي عن أسفهم إزاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. وأكدوا خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ أنهم سيبقَوْن موحدين للدفاع عن المصالح الاقتصادية للاتحاد.

وقال مفوض السياسات التجارية في نهاية الاجتماع إن الاتحاد سيفرض رسوما مضادة على الولايات المتحدة، تبدأ منتصف الشهر الجاري.

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روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد قال إن أميركا في وضع ضعيف. وهم يرون أنهم في وضع ضعيف ما دامت أوروبا موحدة. يجب على الدول ألا تحاول التفاوض من أجل مصالحها الخاصة، لأن هذا سيفشل.

وأضاف أنه يجب أن تتضاعف هذه القوة من خلال ضمان أن تتعامل أوروبا، ككيان موحد، مع الدول الأخرى في سياسة التجارة، وإبرام الاتفاقات التجارية. يجب تعزيز الاتصالات بسرعة مع كوريا الجنوبية واليابان والهند وإندونيسيا.