الصين تتعهد "بالقتال حتى النهاية" مع استمرار حرب الرسوم مع ترامب

أعربت الخارجية الصينية عن رفضها لما وصفتها بالضغوط وممارسات الابتزازات والتهديدات الأميركية لها. وقالت إن إجراءات واشنطن لا تظهر استعدادها لمحادثات جادة، ووصفت الرسوم الجمركية الأخيرة بأنها حرب تجارية. وأكدت أن الصين ستتخذ إجراءات بشأنها وأنها ستقاتل حتى النهاية.

وفي بيان لوزارة التجارة الصينية في وقت سابق أشار إلى أن بكين لن ترضخ لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وستتخذ تدابير مضادة.

وأمس قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن التهديدات والضغوط ليست الطريقة السليمة للتعامل مع بلاده بعد أن وصف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي بأنها تنمّر.

وأضاف المتحدث لين جيان في مؤتمر صحفي دوري، أن الرسوم الجمركية "نموذج للتحرك الأحادي الجانب وسياسات الحماية والتنمر الاقتصادي"، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت باسم المعاملة بالمثل لا تخدم إلا مصلحة واشنطن على حساب مصالح الدول الأخرى.

وكان ترامب شدد أمس الاثنين على أنه لا ينوي تعليق الرسوم الجمركية التبادلية التي أعلنها الأسبوع الماضي رغم الاعتراضات الدولية، وأمهل الصين حتى نهاية اليوم الثلاثاء لإلغاء إجراءاتها المضادة قبل فرض رسوم إضافية عليها بنسبة 50%، وهو ما سيرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين خلال العام الجاري إلى مستوى 104%.

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وفي سياق ذي صلة، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة ردا على رسوم ترامب الذي شملت عشرات الدول وتسببت في انخفاض الأسواق المالية وعززت توقعات بانزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية -التي تبلغ 10% كحد أدنى على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة مع نسب تستهدف اقتصادات بعينها تصل إلى 50%- من شأنها أن تساعد الولايات المتحدة على استعادة قاعدتها الصناعية التي يقول إنها تراجعت بفعل تحرير التجارة لعقود.

أوروبا تنسق مع الصين

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال اتصال مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تجنب "التصعيد" بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وردّ بكين عليها.

وقال الاتحاد في بيان صدر اليوم الثلاثاء إن فون دير لاين دعت خلال الاتصال "إلى حل للوضع الراهن عبر التفاوض، وأكدت الحاجة الى تجنب تصعيد جديد" في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي.

وأكدت فون دير لاين "مسؤولية أوروبا والصين في دعم نظام تجاري حر وعادل ويستند إلى شروط تنافسية متساوية" في مواجهة "الاضطرابات العالمية" الناجمة عن الإعلانات الأميركية، وفق ما جاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي أيضا عن قلقه من تدفق البضائع الصينية إلى أراضيه في محاولة للالتفاف على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وفي هذا الصدد، أكدت فون دير لاين "الدور الأساسي" للصين في منع هذا "التحول المحتمل" لا سيما "في القطاعات المتضررة من الفائض الإنتاجي العالمي".

وذكر البيان أن فون دير لاين ولي "ناقشا إنشاء آلية لمراقبة" تدفق محتمل للسلع.

تدابير مضادة أوروبية

في غضون ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على مجموعة من السلع الأميركية مثل فول الصويا والمكسرات والنقانق، لكنها تستبعد سلعا أخرى مثل الويسكي من القائمة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.

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وقال مسؤولون إنهم مستعدون للتفاوض على اتفاق "صفر مقابل صفر" مع إدارة ترامب. وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في مؤتمر صحفي "عاجلا أم آجلا، سنجلس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين".

يُعاني الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، من الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات والمعادن. ويواجه رسوما جمركية تبلغ 20% على منتجات أخرى تسري غدا الأربعاء. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على المشروبات الكحولية المُستوردة من الاتحاد الأوروبي.