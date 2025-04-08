1700 مليونير غادروا إسرائيل العام الماضي بسبب حرب غزة

أشارت معطيات حديثة نقلها إعلام عبري اليوم الثلاثاء إلى أن ما لا يقل عن 1700 مليونير غادروا إسرائيل العام الماضي.

ونقلت ذلك صحيفة يديعوت أحرونوت عن شركة هينلي آند بارتنرز الرائدة عالميا في مجال الهجرة، بالتعاون مع شركة استخبارات البيانات العالمية نيو وورلد ويلث؛ أنه عام 2024، كان هناك 22 ألفا و600 مليونيرا يعيشون في تل أبيب وهرتسليا (وسط) مقارنة بـ24 ألفا و300 في 2023.

ولفتت الشركة إلى أن هذا يعني أن ما لا يقل عن 1700 مليونير غادروا إسرائيل خلال العام الماضي.

ولم تشر إلى أسباب مغادرة هؤلاء الأشخاص لإسرائيل، ولكن تقارير عبرية ذكرت في الأشهر الماضية، مغادرة عدد من الإسرائيليين إثر الحرب على قطاع غزة والأعباء الاقتصادية والأمنية الناتجة عنها.

وبدعم أميركي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.