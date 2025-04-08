مؤشرات الأسواق العالمية تصعد مع استعدادات أميركية للتفاوض

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع حاد اليوم الثلاثاء بعد موجة بيع واسعة خسرت خلالها تريليونات الدولارات منذ الأسبوع الماضي، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة للتفاوض بشأن بعض الرسوم الجمركية الكبيرة.

وفتح المؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بلغ 861.5 نقطة أو 2.27% وصولا إلى 38827.1 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 131.3 نقطة أو 2.59% إلى 5193.57 نقطة، كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 577.8 نقطة أو 3.70% إلى 16181.041 نقطة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بورصات الخليج ومصر تنتعش تماشيا مع الأسهم العالمية list 2 of 2 توقعات بانخفاض النفط إلى ما دون 40 دولارا للبرميل end of list

الأسهم الأوروبية

وفي أوروبا ارتفعت الأسهم من أدنى مستوى لها في 14 شهرا اليوم الثلاثاء بعد عمليات بيع مكثفة على مدى 4 جلسات متتالية رغم أن معنويات المستثمرين لا تزال حساسة للتطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.79% في أحدث التعاملات بعد أن هبط 12.1% في الجلسات الأربع الماضية فقط في ظل قلق المستثمرين من ركود عالمي محتمل بسبب التصعيد الأخير في الحرب التجارية.

وانخفض المؤشر 17.9% عند الإغلاق أمس الاثنين عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 3 مارس/آذار.

كما ارتفع المؤشر داكس الألماني 3.26%.

وقالت كبيرة محللي السوق لدى "سيتي إندكس" فيونا سينكوتا "من المرجح أن يكون هذا انتعاشا مؤقتا في الوقت الحالي وليس تعافيا تاما لأن الأسباب الأساسية لعمليات البيع لم تتغير فعليا حتى الآن".

إعلان

ويواجه المستثمرون والقادة السياسيون صعوبة في تحديد ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب دائمة أم إنها مجرد تكتيك ضغط للحصول على تنازلات من الدول الأخرى.

الأسهم الأسيوية

اتسمت الأسهم الآسيوية بالصعود في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وكان أداؤها كالتالي: