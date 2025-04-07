هبوط حاد لمؤشرات الأسهم الأميركية مع بدء التعاملات

شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية في وول ستريت، اليوم الاثنين، هبوطا حادا عند الفتح، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى ملاذ آمن بالإقبال على السندات الحكومية، وسط مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي بسبب فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما شاملة بنسب مرتفعة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 3.17%.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.57%.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 4%.

وجاء أداء الأسهم الأميركية متسقا مع موجة هبوط حادة في أبرز المؤشرات العالمية للأسهم في أوروبا وآسيا، وجاء أداء البورصات الأوروبية كالآتي في أحدث التعاملات:

تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 2.57%.

انخفض مؤشر داكس الألماني 2.34%.

تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.86%.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.58%.

وأنهت المؤشرات الآسيوية تعاملات اليوم مكتسية بالأحمر كالتالي:

انخفض مؤشر نيكي الياباني 7.8%.

هوى مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ 13.22%.

أغلق مؤشر شنغهاي الصيني منخفضا 7.34%.

صفقات كبرى

في سياق متصل، قلل مدير المجلس الاقتصادي القومي الأميركي كيفن هاسيت من المخاوف الاقتصادية التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقال هاسيت، إن الرئيس الأميركي تحدث إلى عدد من قادة العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيستمع إلى المقترحات التي تهدف إلى إبرام صفقات كبرى.

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وأضاف لقناة فوكس نيوز، أن ترامب "عازم على المضي في أمر يعلم أنه سينجح، وسيواصل القيام بذلك. لكنه سيستمع أيضا إلى شركائنا التجاريين"

وتابع " إذا عرضوا علينا صفقات عظيمة تعود بالنفع على الصناعة الأميركية والمزارعين الأميركيين، فأنا متأكد من أنه سيستمع".