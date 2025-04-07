ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين إذا لم تسحب رسومها المضادة على الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "إضافة إلى ذلك، سننهي جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا! سنبدأ أيضا على الفور مفاوضات مع الدول الأخرى التي طلبت عقد اجتماعات".

وأوضح البيت الأبيض أن الرسوم التي هدد ترامب بفرضها ستضاف إلى الرسوم الجمركية السابقة، مما قد يرفع إجمالي التعريفات الإضافية هذا العام إلى 104%، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

في المقابل، تضمن رد الصين فرض ضوابط على صادرات عناصر أرضية نادرة، وتعريفات جمركية بنسبة 34% على السلع الأميركية تدخل حيز التنفيذ في 10 من نيسان/ابريل

"تنمر"

وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن التهديدات والضغوط ليست الطريقة السليمة للتعامل مع بلاده بعد أن وصف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي بأنها تنمر.

وأضاف المتحدث لين جيان في مؤتمر صحافي دوري، إن الرسوم الجمركية "نموذج للتحرك أحادي الجانب وسياسات الحماية والتنمر الاقتصادي"، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت باسم المعاملة بالمثل لا تخدم إلا مصلحة واشنطن على حساب مصالح الدول الأخرى.

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وفرض ترامب، الأسبوع الماضي، رسوما جمركية إضافية بنسبة 34% على السلع الصينية في إطار رسوم باهظة فرضها أيضا على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصين، هذا العام، إلى 54%، وردت الصين بسلسلة من الإجراءات المضادة.

وأحال المتحدث الرد على سؤال يتعلق بما إذا كانت الصين ستدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة لجهات أخرى.

وقال: "إساءة استغلال الولايات المتحدة الرسوم الجمركية يصل إلى حد حرمان الدول، وبالأخص دول جنوب العالم، من حقها في التنمية"، مشيرا إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كل بلد ومعاناة الدول الأقل تقدما من أثر سلبي أكبر.

وأضاف: على جميع الدول دعم التشاور و"التعددية الحقيقية".

كما حث لين الدول على التشارك في معارضة كل أشكال الأحادية وسياسات الحماية الاقتصادية وحماية النظام الدولي والنظام التجاري متعدد الأطراف وفقا لقيم الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.