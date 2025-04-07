تباينت ردود أفعال الدول من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الواردات بين دول داعية إلى التفاوض وأخرى داعية إلى رد على إجراءات، رأتها سلبية ومضرة بالاقتصاد.

الصين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن التهديدات والضغوط ليست الطريقة السليمة للتعامل مع بلاده بعد أن وصف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بأنها تنمر.

وأضاف المتحدث، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري، إن الرسوم الجمركية "نموذج لتحرك أحادي الجانب وسياسات الحماية والتنمر الاقتصادي".

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت باسم المعاملة بالمثل لا تخدم إلا مصلحة واشنطن على حساب مصالح الدول الأخرى.

وفرض ترامب، الأسبوع الماضي، رسوما جمركية إضافية بنسبة 34% على السلع الصينية في إطار رسوم باهظة فرضها أيضا، على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصين هذا العام إلى 54%، وردت الصين بسلسلة من الإجراءات المضادة.

وأحال المتحدث الرد على سؤال يتعلق بما إذا كانت الصين ستدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة لجهات أخرى.

وقال: "إساءة استغلال الولايات المتحدة الرسوم الجمركية تصل إلى حد حرمان الدول، وبالأخص دول جنوب العالم، من حقها في التنمية" مشيرا إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كل بلد ومعاناة الدول الأقل تقدما من أثر سلبي أكبر.

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وأضاف، على جميع الدول أن تدعم التشاور و"التعددية الحقيقية".

كما حث لين الدول على التشارك في معارضة كل أشكال الأحادية وسياسات الحماية الاقتصادية وفي حماية النظام الدولي والنظام التجاري متعدد الأطراف وفقا لقيم الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

هولندا

قالت وزيرة التجارة الهولندية رينيته كليفر، إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى أن يتحلى بالهدوء في رده على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الحركة التجارية، وأن يكون هذا الرد يناسب الخطوة الأميركية، مع السعي إلى التفاوض.

وأضافت قبل اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد في لوكسمبورغ "نحتاج لأن نوجد لأنفسنا مكانا على الطاولة مع الأميركيين، وأن نرى سبل تخفيض تلك الرسوم".

وتابعت: "نحتاج لأن نبقى هادئين، وأن نرد بطريقة تسهم في خفض التصعيد. إذا كان هناك تصعيد فوري منا، سينعكس ما يحدث على البورصات توا. لكننا سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات مضادة إذا اقتضت الحاجة لجعل الأميركيين يأتون إلى طاولة التفاوض".

اليونان

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن محافظ البنك المركزي اليوناني ستورناراس يانيس "إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بما يتراوح بين 0.5% و1%".

وتأتي تعليقات ستورناراس في وقت تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على مجموعة أولية من الإجراءات المضادة محددة الهدف على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار في الأيام القليلة المقبلة.

وتبلغ نسبة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول الاتحاد 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات كما فرض رسوما مضادة 20% تدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء، على جميع السلع الأخرى تقريبا.

وقدر البنك المركزي الأوروبي، أن فرض رسوم جمركية أميركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من أوروبا سيخفض نمو منطقة اليورو بمقدار 0.3% في السنة الأولى، أما الرسوم الجمركية المضادة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على الولايات المتحدة فسترفع هذا الانخفاض إلى 0.5%.

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ألمانيا

دعا المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس -اليوم الاثنين- إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان القدرة التنافسية لبلاده في ظل تراجع أسواق الأسهم والسندات على فرض الرسوم الجمركية شاملة.

ونقلت رويترز عن ميرتس -عبر البريد الإلكتروني-قوله: "الوضع في أسواق الأسهم والسندات العالمية مأساوي، وينذر بمزيد من التدهور. ومن ثم، أصبح من المُلح أكثر من أي وقت مضى أن تستعيد ألمانيا قدرتها التنافسية العالمية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف، في إشارة إلى محادثات الكتلة المحافظة التي ينتمي إليها لتشكيل حكومة مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أنه "يجب أن تكون هذه القضية الآن في قلب مفاوضات الائتلاف"، مكررا دعوات حزبه لخفض الضرائب والحد من البيروقراطية وخفض أسعار الطاقة.

كوريا الجنوبية

قال وزير المالية في كوريا الجنوبية تشوي سانغ-موك، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستتخذ إجراءات لدعم القطاعات ذات الاحتياجات العاجلة قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأكد الوزير في بيانه ضرورة تحليل تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الكلي وإعداد تدابير دعم للقطاعات ذات الاحتياجات الملحة.

وفرض ترامب في 2 أبريل/ نيسان الحالي رسوما جمركية شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوما جمركية أعلى على "أسوأ المخالفين" بما فيها رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية.

وبعد إعلان ترامب، قال هان دوك سو، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستجهز بحلول الأيام القليلة المقبلة إجراءات لدعم قطاع السيارات وستسعى إلى التفاوض مع إدارة ترامب.

وسجلت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة مستوى قياسيا بلغ 127.8 مليار دولار في عام 2024 وتشكل السيارات، وهي المنتج الأكثر مبيعا 27% من الإجمالي.

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وذكرت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أن الوزير تشوي وصناع سياسات آخرين استعرضوا إستراتيجية للتعامل مع الرسوم الجمركية، قبل زيارة وزير التجارة، تشيونغ إن-كيو، الولايات المتحدة والتي تبدأ غدا وتستمر يومين.

اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستواصل مطالبتها الرئيس ترامب بخفض الرسوم الجمركية على اليابان، لكنه أقر بأن النتائج "لن تتحقق بين عشية وضحاها".

وقال إيشيبا في كلمة في البرلمان الياباني "لذلك.. يجب على الحكومة اتخاذ كل السبل المتاحة" للتخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد، مثل تقديم الدعم المالي للشركات المحلية واتخاذ تدابير لحماية الوظائف.

نحو التفاوض

نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين كبار أمس قولهم، إن أكثر من 50 دولة تواصلت بالبيت الأبيض لبدء محادثات تجارية، منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة وضخمة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن أكثر من 50 دولة بدأت مفاوضات مع الولايات المتحدة، منذ إعلان الأربعاء الماضي، ما جعل ترامب في موقع قوة.

ولم يذكر بيسنت ولا غيره من المسؤولين أسماء الدول أو يتطرقوا إلى تفاصيل عن المحادثات، غير أن إجراء مفاوضات، في نفس الوقت، مع هذا العدد الكبير من الدول قد يشكل تحديا لوجستيا هائلا لإدارة ترامب، وليس من الواضح إلى متى ستستمر هذه المحادثات.

وعرض الرئيس التايواني، لاي تشينغ-ته، أمس إلغاء الرسوم الجمركية على واردات واشنطن، ليمثل ذلك أساسا لمحادثات مع الولايات المتحدة، متعهدا أن تزيل تايوان الحواجز التجارية، وقال إن الشركات التايوانية ستزيد استثماراتها في الولايات المتحدة.