محت أسهم الأسواق الناشئة مكاسبها لهذا العام في أحد أسوأ أيامها منذ الأزمة المالية العالمية تحت ضغط الرسوم الجمركية الأميركية المرهقة التي دفعت المستثمرين إلى الهروب الآمن من الأسواق.

وانخفض مؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسهم الصاعدة 8.4% اليوم الاثنين، مسجلًا أكبر انخفاض يومي منذ عام 2008، وسجلت المؤشرات الرئيسية في الصين القارية وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان انخفاضات كبيرة، كما انخفض مؤشر مورغان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة، بينما ارتفعت مخاطر الائتمان في آسيا بأعلى مستوى لها منذ عام 2020.

بيع عشوائي

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مدير صندوق في شركة أبردين للاستثمار، شين ياو نغ، قوله: "هذا بيع عشوائي"، مضيفا أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه مستويات السيولة في الأسواق يوجد حد أقصى "لما أستطيع استثماره".

ويحفز احتمال تباطؤ كبير في النمو الأميركي بسبب الرسوم الجمركية -مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على بقية العالم- (يُحفز) إعادة تسعير في الأسواق العالمية، ويرى عدد من الاقتصاديين، بمن فيهم مجموعة غولدمان ساكس، أن احتمالية ركود أكبر اقتصاد في العالم تتزايد.

وتواجه بكين بعضًا من أشد الرسوم، وقد أعلنت أنها ستفرض إجراءات مضادة على واشنطن.

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وخفّض بنك الشعب الصيني سعره المرجعي اليومي لليوان إلى مستوى غير مسبوق منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتثير الحرب التجارية المتفاقمة تكهنات في الأسواق المالية بأن الصين قد تلجأ إلى خفض قيمة اليوان بشكل حاد مقابل الدولار، في تغيير لسياستها الرامية إلى استقرار العملة.

مؤشر العملات

وانخفض مؤشر مورغان ستانلي MSCI لعملات الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى له في شهر، وقاد هذا الانخفاض البيزو المكسيكي، إلى جانب الراند الجنوب أفريقي، ليهبطا إلى أدنى مستوى لهما في عام.

وبينما أُغلقت أسواق إندونيسيا لمدة أسبوع في عطلة، استبق البنك المركزي في البلاد ما يُحتمل أن يكون إعادة فتح مضطربة بالتدخل في سوق الروبية الخارجية اليوم، وقال المسؤولون إنهم سيتدخلون "بقوة" في السوق المحلية عند إعادة فتح السوق المحلية يوم الثلاثاء.

ونقلت بلومبيرغ عن مدير محفظة العملات والسندات في جي بي مورغان لإدارة الأصول، جيسون بانغ قوله: "شهدنا في آسيا تقلبات كبيرة. نعتقد أن ثمة دافعا قويا لخفض أسعار الفائدة".

تثير الحرب التجارية المتفاقمة تكهنات بأن الصين قد تلجأ إلى خفض قيمة اليوان بشكل حاد مقابل الدولار، في تغيير لسياستها الرامية إلى استقرار العملة.

سندات مصر

في سياق متصل، شهدت السندات السيادية الدولية لعدد من الأسواق الناشئة عمليات بيع مكثفة، إذ لم تظهر أي مؤشرات على اعتزام ترامب التراجع عن خطط الرسوم الجمركية الشاملة.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات طويلة الأجل المقومة بالدولار لباكستان انخفضت أكثر من 13 سنتا وتراجعت سندات سريلانكا بأكثر من 6 سنتات في حين هبطت سندات مصر وأنغولا وكينيا بأكثر من 4 سنتات.