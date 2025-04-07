انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف العملة في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

انخفض سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و700 ليرة عند الشراء من 10 آلاف و600 ليرة مسجّلة مساء أمس، وانخفض السعر عند البيع إلى 10 آلاف و800 ليرة من 10 آلاف و700 ليرة.

في الحسكة، استقر سعر صرف الليرة السورية عند 10 آلاف و700 ليرة عند الشراء و10 آلاف و800 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

شكّل الرئيس السوري أحمد الشرع أواخر الشهر الماضي حكومة انتقالية.

يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مع مراقبة الوضع في البلاد من كثب، وفق تعبير قادة من التكتل الشهر الماضي.

تعتزم كندا تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).

حذفت بريطانيا الشهر الماضي 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.

رفعت الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما فيها مصرف سوريا المركزي.

رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء مؤخرا، ويستمر في تثبيت هذا المستوى.‏

سمح مصرف سوريا المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي"، مما من شأنه مزاحمة السوق الموازية.

تراجع عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.