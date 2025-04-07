عبد القادر الحصرية محافظا لمصرف سوريا المركزي

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتعيين عبد القادر الحصرية حاكما لمصرف سوريا المركزي خلفا لميساء صابرين التي تولت المنصب بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يأتي تعيين الحصرية بعد أسابيع قليلة من تقديم حاكمة المصرف ميساء صابرين استقالتها من المنصب التي كانت قد تولته قبل أقل من 3 أشهر بصورة مؤقتة.

وتراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف العملة في التعاملات الرسمية.