الذهب يهبط لأدنى مستوى له في 3 أسابيع والنفط يواصل خسائره

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، مواصلة التراجع في ظل إقدام المستثمرين على عمليات بيع واسعة للمعدن النفيس لتغطية خسائر في تعاملات أخرى، وسط مخاوف من ركود عالمي بسبب تصاعد الحرب التجارية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3024.6 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:47 بتوقيت غرينتش. وتراجع في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 1% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 مارس/آذار الماضي.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3045 دولارا.

ونزل الذهب أكثر من 3% يوم الجمعة، بعدما أحدثت الرسوم الجمركية -التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي جاءت أكثر من المتوقع- موجة من الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وردت الصين بسلسلة من الإجراءات المضادة تضمنت فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على كل السلع الأميركية وقيودا على تصدير بعض المعادن النادرة.

وقال ييب جون رونغ خبير الأسواق بشركة "دي آي جي" إن "هناك كثيرا من الارتباك والضبابية في الأسواق بشأن إذا ما كان هناك مجال لخفض التصعيد في المستقبل، بالنظر إلى أن التوتر في ذروته الآن، ولا يزال كثيرون يجدون صعوبة في رؤية أي حل سريع في الوقت الحالي".

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ودفع انخفاض الذهب -الذي عادة ما يعد ملاذا آمنا في أوقات الضبابية- المتعاملين إلى التكهن بأن المستثمرين ربما يبيعون المعدن الأصفر لتحقيق أرباح وربما لتغطية خسائر أو نداءات هامش أصول أخرى.

وأدت المخاوف من حدوث ركود عالمي إلى أن تخسر الأسهم الأميركية 6 تريليونات دولار تقريبا من قيمتها الأسبوع الماضي وإلى أن يهبط المؤشر نيكي الياباني نحو 9% اليوم الاثنين.

وفي الوقت نفسه، عزز البنك المركزي الصيني احتياطاته من الذهب في مارس/آذار للشهر الخامس على التوالي.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق بشركة "دي كيه سي إم تريد" إنه "من الواضح أن البنوك المركزية لا تزال حريصة على إضافة الذهب إلى احتياطاتها، مما يدعم المعادن النفيسة"، موضحا أن الذهب سيظل أصلا مفضلا لدى البنوك المركزية، وأضاف "ربما يساعد الإقبال على الشراء في إبقاء مسار الذهب صعوديا".

النفط يواصل الخسائر

واصلت أسعار النفط الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 4% بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام نتيجة تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.5%، إلى 63.3 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:52 بتوقيت غرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.7%، إلى 59.7 دولارا.

ونزل الخامان لأدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021.

وانخفض النفط 7% يوم الجمعة مع قيام الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، مما أدى إلى تصاعد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى زيادة التوقعات بحدوث حالة من الركود.

وخلال الأسبوع المنصرم، تراجع برنت 10.9% في حين هبط خام غرب تكساس 10.6%.

وقالت فاندانا هاري -مؤسِسة شركة "فاندا إنسايتس" لتحليل سوق النفط- إنه "من الصعب رؤية أرضية للنفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق، ومن الصعب أن نرى ذلك ما لم يقل (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب شيئا لتهدئة المخاوف المتصاعدة بشأن نشوب حرب تجارية عالمية والانزلاق إلى ركود".

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وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب "أكبر من المتوقع" ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أكبر من المتوقع أيضا.

ومما زاد من الضغط على الأسعار بالهبوط، قرار تحالف أوبك بلس المضي قدما في خطط زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار بما يشكل زيادة على 135 ألف برميل يوميا كانت مخططة من قبل.

وشدد وزراء مجموعة أوبك بلس مطلع الأسبوع على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط ودعوا الأعضاء الذين زاد إنتاجهم عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل/نيسان الحالي لتعويض فائض الإنتاج.