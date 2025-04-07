الاتحاد الأوروبي: رسومنا المضادة على البضائع الأميركية أقل من 28.5 مليار دولار

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش للصحفيين، اليوم الاثنين، إن التدابير المضادة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن قائمة السلع الأميركية التي ستفرض عليها رسوم جمركية لن تصل قيمتها الإجمالية إلى 26 مليار يورو (28.46 مليار دولار) لأن المفوضين استمعوا إلى وجهات نظر الدول الأعضاء.

تأتي قائمة الاتحاد الأوروبي ردا على رسوم جمركية أعلنتها الولايات المتحدة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه سيبدأ فرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية المستوردة الأسبوع المقبل، في حين اتفق وزراء التجارة في دول الاتحاد على الرغبة في إجراء مفاوضات لإلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بدلا من الرد عليها.

التأثير المتوقع

وقال وزير المالية البولندي، أندريه دومانسكي، في وقت سابق اليوم، إن وزراء المالية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيناقشون، يوم الجمعة، كيفية التعامل مع التأثير المتوقع على النمو الاقتصادي في أوروبا جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات دول التكتل.

جاء ذلك في رسالة دعوة إلى الاجتماع وجهها دومانسكي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى يونيو/حزيران المقبل.

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وأضاف دومانسكي، أنه يتعين على الوزراء النظر في المزيد من التكامل داخل أسواق الاتحاد كرد فعل على فرض هذه الرسوم.

وأضاف في رسالته قبل الاجتماع المقرر عقده في وارسو "سلاسل التوريد المعطلة وارتفاع تكاليف الشركات سيؤثر على معدلات النمو والعملات الأوروبية".

وأردف "سيكون لذلك عواقب اجتماعية سلبية إذ سترتفع الأسعار على المستهلكين… سنركز على التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا".

وفرضت واشنطن رسوما جمركية بلغت 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية و20% على جميع السلع الأخرى تقريبا.

وقال دومانسكي، إن إزالة الحواجز التنظيمية التي تعوق التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون الرد الطبيعي على القرار الأميركي.

وأضاف: "يجب أن يكون إظهار وحدة الاتحاد الأوروبي أحد الأهداف الرئيسية لاجتماعنا… قوتنا تكمن في تماسكنا".

حواجزه غير الجمركية

من جهته قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه خفض حواجزه غير الجمركية، بما فيها الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة، إذا أراد التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف نافارو لشبكة (سي إن بي سي)، أن استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع ترامب لخفض الرسوم الجمركية مجرد "بداية جيدة ومحدودة"، لكن الحواجز غير الجمركية التي تشمل أيضا لوائح سلامة الأغذية أكثر أهمية من معدلات الرسوم.

وجاءت تصريحاته بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على اتفاقية رسوم "صفر مقابل صفر" مع الولايات المتحدة للسلع الصناعية. ووافق وزراء الاتحاد على إعطاء الأولوية للمفاوضات على الانتقام.

وقال نافارو: "أود أن أقول للاتحاد الأوروبي عندما تصدر هذه الإعلانات، هل ستكون حريصا جدا على إخبارنا أنك ستخفض الحواجز غير الجمركية الخاصة بك؟".

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وأضاف: "أقول للاتحاد الأوروبي، تخل عن ضريبة القيمة المضافة البالغة 19%. احترم قرارات منظمة التجارة العالمية بالسماح لنا ببيع لحم الخنزير والذرة ولحومنا في دولك".