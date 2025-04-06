تراجع حاد ببورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من الركود التجاري العالمي

سجّلت أسواق المال في منطقة الخليج تراجعات حادة مع افتتاح جلسات الأسبوع اليوم الأحد، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة وانزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود، وذلك بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على الواردات، أعقبتها إجراءات مضادة من الصين.

وقالت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة 4 أبريل/نيسان إنها تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على جميع السلع الأميركية اعتبارًا من 10 أبريل/نيسان، ردًّا على ما وصفته بالرسوم "الشاملة" التي فرضتها الولايات المتحدة من دون تشاور مسبق.

السوق السعودية تتصدر الخسائر

ووفقًا لما نقلته رويترز، هوى المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) بنسبة 6.8%، في أكبر تراجع يومي منذ مايو/أيار 2020، متأثرًا بهبوط حاد في أسهم البنوك الكبرى.

فقد تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 5.9%، كما خسر سهم البنك الأهلي السعودي (أكبر بنوك المملكة) نسبة 6.8%، بينما سجل سهم شركة أرامكو السعودية انخفاضًا بنسبة 5.3%، وهو أسوأ أداء يومي لها منذ ذروة أزمة جائحة كوفيد-19 في 2020.

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النفط تحت الضغط والأسواق تتفاعل بعنف

وأشارت رويترز إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت بنسبة 7% يوم الجمعة 4 أبريل/نيسان، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2022، وذلك نتيجة الضغوط الناتجة عن الحرب التجارية وتصريحات الصين، بالإضافة إلى الزيادة المفاجئة في إنتاج تحالف "أوبك بلس"، والتي فاجأت الأسواق العالمية.

وقالت رويترز إن إعلان ترامب يوم الأربعاء الماضي 2 أبريل/نيسان تسبب في حالة من الذعر في الأسواق العالمية، إذ فقدت الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 5 تريليونات دولار أميركي من قيمتها السوقية في يومين فقط، وهو أحد أسوأ التراجعات المسجلة في التاريخ الأميركي الحديث.

وأعربت الصين عن رفضها القاطع للرسوم، فقد نقلت وسائل الإعلام الحكومية عنها قولها السبت 5 أبريل/نيسان إن "السوق قالت كلمتها في رفض الرسوم الجمركية الأميركية… وندعو واشنطن إلى مشاورات قائمة على أساس المساواة".

الهبوط يمتد إلى أسواق الخليج الأخرى

وامتدت التراجعات إلى باقي أسواق الخليج، فقد:

انخفض المؤشر العام في بورصة قطر بنسبة 4.2% في أول جلسة بعد عطلة عيد الفطر، متأثرًا بهبوط سهم صناعات قطر بنسبة 8.2% وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 4%.

تراجعت السوق الكويتية بنسبة 5.7%، في خسارة يومية حادة.

بورصة سلطنة عمان انخفضت بنسبة 2.6%، بينما سجلت بورصة البحرين انخفاضًا بنسبة 1%.

وخارج الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.3%، مدفوعًا بانخفاض في أسهم العقارات، أبرزها مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي هبط سهمها بنسبة 4.5%، بحسب بيانات أوردتها رويترز.