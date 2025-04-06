وزير إندونيسي: لن نرد على رسوم ترامب الجمركية

قال وزير الاقتصاد الإندونيسي، أيرلانجا هارتارتو، اليوم الأحد، إن بلاده لن تتخذ إجراءات مضادة ردا على رسوم جمركية بـ 32%، فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

وأضاف الوزير في بيان، أن إندونيسيا ستتبع السبل الدبلوماسية والمفاوضات لإيجاد حلول مفيدة للطرفين بعد أن أعلن ترامب، في الثاني من الشهر الجاري، فرض رسوم جمركية عالمية شاملة الأربعاء الماضي.

ومن المقرر، أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على إندونيسيا، إحدى الدول الست الأكثر تضررا من هذه الإجراءات في جنوب شرقي آسيا، حيز التنفيذ خلال أيام.

وقال أيرلانجا، إن الحكومة الإندونيسية ستستطلع موقف الشركات، غدا الاثنين، للمساعدة في صياغة إستراتيجية للتعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية، وستجد طرقا لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية بدلا من الولايات المتحدة والصين.

وذكرت جاكرتا، أنها سترسل وفدا رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة.

وتشير بيانات الحكومة الإندونيسية إلى أن إندونيسيا سجلت فائضا تجاريا بـ 16.8 مليار دولار العام الماضي مع الولايات المتحدة، ثالث أكبر وجهة لصادراتها، إذ تلقت شحنات قيمتها 26.3 مليار دولار في 2024.

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وتشمل الصادرات الإندونيسية الرئيسية إلى الولايات المتحدة الإلكترونيات والملابس والأحذية.

في ظل هذه التطورات، قد تواجه إندونيسيا تحديات في الحفاظ على حصتها في السوق الأميركية. لذلك، من المتوقع أن تركز الجهود على تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على سوق واحدة والتكيف مع التغيرات في السياسات التجارية العالمية.