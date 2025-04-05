أثارت الرسوم الجمركية العقابية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء ردود فعل قوية من قادة العالم، وأدت إلى تراجع الأسواق العالمية وصدمة وسط المسؤولين، خصوما وحلفاء على حد سواء، من احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية.

وتمسك ترامب بخطته يوم الخميس رغم التراجع الحاد في الأسهم، في أكبر انخفاض يومي منذ عام 2020. وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "كل الدول تتصل بنا"، مضيفا "لو طلبنا من هذه الدول أن تقدم لنا معروفا، لقالت لا. أما الآن، فستفعل أي شيء من أجلنا".

وقال بعض خبراء التجارة إن الطريقة التي حسبت بها إدارة ترامب الرسوم الجمركية لا معنى لها. وكتب الاقتصادي ووزير الخزانة السابق في عهد الرئيس بيل كلينتون، لورانس سامرز، على وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الرسوم "تشبه في الاقتصاد نظرية الخلق في علم الأحياء، والتنجيم في علم الفلك".

واختارت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير بقلم راشيل بانيت وكيلسي أبلز، 10 اقتباسات لشخصيات وجهات بارزة، من بين عشرات ردود الفعل التي أثارتها الرسوم.

أبرز الردود

فيما يلي، إليكم أبرز ردود الفعل من قادة ومسؤولين حاليين وسابقين من حول العالم:

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز

"لا تستند هذه الرسوم الجمركية إلى أي منطق، وهي تتعارض مع أسس الشراكة بين بلدينا. هذا ليس تصرف صديق. الشعب الأميركي هو من سيدفع الثمن الأكبر، إن أستراليا لا تنوي الرد ولن تنخرط في سباق نحو القاع".

إعلان

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

"الاقتصاد العالمي اليوم مختلف تماما عما كان عليه بالأمس. نظام التجارة العالمي الذي كانت تقوده الولايات المتحدة واعتمدت عليه كندا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يكن مثاليا، لكنه ساعد في تحقيق الازدهار لكندا لعقود، لكنه انتهى الآن".

وزارة التجارة الصينية

"هذا عمل نموذجي من أعمال التنمر الأحادي.. لقد أظهرت لنا التجارب أن زيادة الرسوم لن تحل مشاكل الولايات المتحدة".

السفير السابق لمدغشقر لدى واشنطن، إريك أندرياميهاجا روبسون

"هذا الحساب معيب وغير عادل، لأن الواردات لا تُحدد بناء على قرارات عاطفية، بل على معايير محددة".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

"يبدو أنه لا يوجد نظام داخل هذا الفوضى. لا يوجد طريق واضح وسط هذا التعقيد والفوضى التي تحدث بسبب استهداف جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين".

رئيس غرفة التجارة التايلاندية، بوج أرامواتانانونت

في بيان للتايلانديين: "لا داعي للذعر، فدول أخرى تواجه أيضا رسوما أعلى.. الولايات المتحدة ستتأثر كذلك، لأنها لا تزال غير قادرة على إنتاج بدائل للواردات بسرعة كافية".

الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس

"ترامب يعتقد أنه سيد العالم.. إنه موقف إمبريالي كنا قد نسيناه لكنه يعود بقوة وتصميم كبير". وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فيديو إن الرسوم "وحشية وغير مبررة"، ودعا إلى تعليق الاستثمارات في الولايات المتحدة.

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

"لقد مات اليوم مبدأ النيوليبرالية الذي كان يروج لحرية التجارة في العالم. من يتمسك بهذه الأيديولوجيا المتطرفة من المعارضة يجب أن يعلم أنه يتمسك بجثة".

إعلان

الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف

"سنتبع نصيحة لاو تزو وننتظر على ضفاف النهر حتى تمر جثة العدو.. جثة اقتصاد الاتحاد الأوروبي المتحللة".

يُشار إلى أنه لم تُفرض رسوم جديدة على روسيا هذه المرة، حيث صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن العقوبات المفروضة على روسيا منذ الحرب على أوكرانيا قد خفضت بالفعل حجم التبادل التجاري.

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو

"الاقتصاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف الشعب الأوروبي، يدفع ثمن عدم كفاءة السياسيين في بروكسل مرة أخرى. الوضع واضح بعد إعلان الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية: على المفوضية الأوروبية أن تكون قد تفاوضت!".

ولطالما اصطدمت المجر مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. وألقى سيارتو اللوم على المفوضية لعدم التوصل إلى اتفاق مع ترامب، الحليف المقرب لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.