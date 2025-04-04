الصين ترد بفرض رسوم إضافية على أميركا وترامب يهدد

أعلنت الحكومة الصينية -اليوم الجمعة- أنها ستفرض بدءا من 10 أبريل/نيسان الجاري رسوما جمركية بنسبة 34% على كل الواردات من المنتجات الأميركية، ردا على إجراء مماثل اتخذه أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين حذر ترامب من اتخاذ إجراءات مضادة لقرار بكين.

وقالت وزارة المال الصينية: "بالنسبة إلى كل السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ستفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 34% فوق معدل التعرفة الجمركية المطبق حاليا".

كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الصين سترفع دعوى قضائية أيضا لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية.

وأدرجت بكين أيضا 11 شركة أميركية في القائمة السوداء، مما جعل من المستحيل فعليا على الشركات المعنية الاستمرار في التجارة في الصين أو مع الشركات الصينية.

وأعلنت الصين أيضا أنها ستتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية.

وأشعل الرئيس الأميركي ترامب مواجهة تجارية عالمية لها تداعيات كارثية محتملة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من مختلف دول العالم ورسوما إضافية عالية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من بينهم الصين.

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وكشف ترامب عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على الصين، أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وتعهدت الصين بسرعة اتخاذ "إجراءات مضادة" لحماية حقوقها ومصالحها.

ترامب يهدد

وإثر القرار الصيني قال ترامب إن الصين "أخطأت" بعد أن ردت على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وكشفت عن إجراءات مضادة.

وكتب في منشور عبر منصته تروث سوشيال: "لقد لعبت الصين على نحو خطأ، أصيبوا بالذعر!".