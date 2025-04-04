الصين ترد بفرض رسوم إضافية ضد أميركا وترامب يهدد

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الجمعة أنها ستفرض اعتبارا من 10 أبريل/نيسان الجاري، رسوم جمركية نسبتها 34% على كل الواردات من المنتجات الأميركية، ردا على إجراء مماثل اتخذه أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب. من جهته حذر الرئيس ترامب باتخاذ إجراءات مضادة لقرار بكين.

وقالت وزارة المال الصينية "بالنسبة إلى كل السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ستفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 34% فوق معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق".

كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الالكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الصين سترفع دعوى قضائية أيضا لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية.

وأشعل الرئيس الأميركي ترامب مواجهة تجارية عالمية لها تداعيات كارثية محتملة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من مختلف دول العالم ورسوما إضافية عالية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من بينهم الصين.

وكشف ترامب عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على الصين، أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وتعهدت الصين بسرعة اتخاذ "إجراءات مضادة" لحماية حقوقها ومصالحها.

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وإثر القرار الصيني قال ترامب إن الصين "أخطأت" بعد أن ردت على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وكشفت عن إجراءات مضادة.

وكتب على منشور على منصة تروث سوشيال "لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، أصيبوا بالذعر!".