اقتصاد|أسواق|تركيا

تركيا تأمر باعتقال 15 شخصا بتهمة التلاعب بالبورصة

People walk past a money exchange office at the main pedestrian area in Istanbul on 05 March 2009. Worries over the state of the global economy were amplified yesterday as U.S. auto giant General Motors warned about its viability. Turkish stocks took a tailspin on the news and the U.S. dollar skyrocketed over 1.75 Turkish Liras. US Dollar is in highest position against Turkish Lira for last 6 years. EPA/TOLGA BOZOGLU
تركيا تلاحق المتلاعبين بالبورصة (الأوروبية)
30/4/2025

ذكرت قناة إن تي في التلفزيونية التركية، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية أمرت باعتقال 15 شخصا للاشتباه بقيامهم بمعاملات تنطوي على تلاعب في بورصة إسطنبول.

وقالت القناة إن مكتب الادعاء في إسطنبول أصدر الأمر على خلفية اتهامات هؤلاء الأشخاص بتشكيل منظمة لارتكاب جرائم والاحتيال على السوق.

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وأضافت أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم في إسطنبول وأنقرة ومنطقة شانلي أورفا بجنوب شرقي البلاد.

يشار إلى أن تركيا قبضت على 17 شخصًا، في مارس/آذار الماضي، للاشتباه بتسببهم في "تقلبات غير عادية" في سوق الأسهم بإسطنبول، وتورطهم في أعمال تلاعب بأدوات سوق رأس المال.

وأوضحت قناة تي آر تي التلفزيونية الحكومية، أن المشتبه بهم اعتُقلوا في إطار تحقيق أجرته النيابة العامة في إسطنبول بتهمة إحداث تقلبات مصطنعة في الأسواق لتحقيق أرباح غير عادلة.

Traders work during the afternoon session at the Stock Exchange in Istanbul in this November 22, 2012 file photograph. Foreigners invested a net $5.3 billion in Turkish stocks last year against a net sale of $2 billion in 2011 and account for around two thirds of stock market investment, according to data from the Istanbul stock exchange. To match TURKEY-INVESTORS/ REUTERS/Osman Orsal/Files (TURKEY - Tags: BUSINESS)
تركيا حظرت البيع على المكشوف، الشهر الماضي، على خلفية اعتقال أكرم إمام أوغلو (رويترز)

حظر البيع على المكشوف

وحظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، في مارس/آذار كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/ نيسان المقبل، في ظل اضطرابات السوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وسجنه.

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والبيع على المكشوف عملية تتضمن اقتراض أسهم من وسيط مالي مقابل عمولة وبيعها في السوق، ثم شراؤها مرة أخرى بسعر أقل وإرجاعها إلى الوسيط، ويكون ربح المستثمر الفرق بين سعر البيع المبدئي وسعر الشراء.

كما قررت هيئة أسواق المال التركية تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.

وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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