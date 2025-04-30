تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و700 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و550، كما انخفض إلى 11 ألفا و800 ليرة من 11 ألفا و650 ليرة عند البيع مسجلة مساء أمس.

في الحسكة انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى 12 ألف ليرة عند الشراء من 11 ألفا و775 ليرة كما تراجع إلى 12 ألفا و100 ليرة من 11 ألفا و875 ليرة عند البيع.



سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق ما نشرته المصادر اليوم الأربعاء.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

تعتزم قطر والسعودية سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق للموافقة على منحٍ بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.

رفعت بريطانيا الخميس الماضي تجميد الأصول الذي كان مفروضا على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة المخابرات، كما أزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات من ضمنها البنك المركزي ومصارف وشركات النفط، وهذا رفع عنها تجميد الأصول.

يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات مشيرا إلى متابعته الدقيقة لتطورات الوضع السوري.

علّقت الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وهذا أتاح إجراء تعاملات مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضا بتحويل الأموال الشخصية حتى من مصرف سوريا المركزي.

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأربعاء الماضي أن صندوق النقد الدولي عيّن رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ 14 عاما.

رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء، ولا يزال يثبّت هذا المستوى.

سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش معين من السعر الرسمي.