وقعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات لشركة شل الدولية للتجارة الشرقية ومقرها سنغافورة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة شل المدرجة في بورصة لندن.

وبحسب بيان لقطر للطاقة، وقع الاتفاقية كل من سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والرئيس التنفيذي لشركة "شل" وائل صوان.

وتنص الاتفاقية على تزويد شل بما يبلغ 285 مليون برميل من المكثفات اعتبارا من يوليو/تموز 2025 ولمدة 25 عاما.

ونقل البيان عن الوزير الكعبي قوله "نحن سعيدون بالتوقيع على أول اتفاقية لقطر للطاقة لبيع المكثفات تبلغ مدتها 25 عاما، وهي الاتفاقية الأكبر والأطول مدى لبيع المكثفات حتى الآن".

قطر للطاقة توقع اتفاقية لتزويد شركة شل بالمكثفات لمدة 25 عاماً#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/zIVqliIe8L — QatarEnergy (@qatarenergy) April 30, 2025

وأضاف "تكتسب هذه الاتفاقية أهمية كبرى كونها مع شريكتنا الإستراتيجية، شركة شل، التي أبرمنا معها مؤخرا اتفاقية لبيع النافثا لمدة 20 عاما، وهو ما يدعم جهودها في تقديم قيمة أكبر لعميلنا شل".

من جانبه، عبّر وائل صوان عن سعادة شركة شل بتوقيع هذه الاتفاقية الطويلة الأمد وبالبناء على العلاقة الإستراتيجية الراسخة مع قطر للطاقة.

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وتتمتع قطر للطاقة وشركة شل بشراكات مثمرة في العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.