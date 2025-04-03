تراجع حاد في مؤشرات البورصة الأميركية بفعل رسوم ترامب

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية تعاملات اليوم الخميس بشكل حاد، إذ أثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء تجاريين رئيسيين مخاوف من حرب تجارية شاملة وزادت من خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وذكرت مراسلة الجزيرة في نيويوك بيسان أبو كويك، أنه عند افتتاح الأسواق الأميركية شهد تراجعا لافتا، وقالت إن مؤشر داو جونز انخفض 2.8%، ومؤشر ستاندرد آند بورز تراجع بنسبة 3.3%، في حين كان أكبر انخفاض هو لمؤشر ناسداك بنسبة 4.4%، مشيرة إلى أن هذه النسب تتغير مع استمرار التداولات.

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وأضافت أن هناك انخفاض في سعر الدولار الأميركي ولجوء المستثمرين لشراء الفرنك السويسري والين الياباني، وشراء السندات الحكومية لأنها أكثر أمنا برأيهم.

وتراجعت مؤشرات الأسواق الأميركية عند الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي كما يلي:

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1111.20 نقطة، أو 2.66% إلى 41103.63 نقطة.

نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 188.27 نقطة، أو 3.32%، إلى 5482.70 نقطة.

هوى مؤشر ناسداك المجمع 789.63 نقطة، أو 4.50%، إلى 16811.42 نقطة.

الأسواق الأوروبية

وفي أحدث تعاملات بلغت مؤشرات الأسهم الأوروبية هذه المستويات:

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تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطانين 1.46% إلى 8483 نقطة.

انخفض مؤشر داكس الألماني 2.79% إلى 21.774 نقطة.

تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 3.05% إلى 7619 نقطة.

انخفض مؤشر فوتسي ميب الإيطالي 3.17% إلى 13212 نقطة.

تراجع مؤشر إيبكس 35 الإسباني 1.05% إلى 13210 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.46% إلى 523.72 نقطة.

الأسهم الآسيوية