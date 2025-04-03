رسوم ترامب تهوي بمؤشرات أسواق البورصة العالمية

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية في تعاملات اليوم الخميس تحت ضغط فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة مما زاد حالة الضبابية الاقتصادية العالمية وألجأ المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

ومن المعروف أن الأسهم من أصول المخاطرة وهو ما يعزف عنه المستثمرون في أوقات المخاوف والضبابية الاقتصادية.

الأسهم الآسيوية

انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في 8 أشهر بعد أن كشف ترامب عن رسوم أكثر من المتوقع بنسبة 24% على السلع اليابانية.

وتراجع المؤشر نيكي بما وصل إلى 4.6% في التعاملات المبكرة، ليصل إلى 34102 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 7 من أغسطس/آب، لكن المؤشر عوض بعض خسائره ليغلق منخفضا 2.8% مسجلا 34735.93 نقطة.

ونزل المؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا 4.3% خلال الجلسة قبل أن يتعافى قليلا لينهي التعاملات -اليوم الخميس- على انخفاض نسبته 3.1%.

وقال خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية، كازو كاميتاني: "كنا نعتقد أن الرسوم الجمركية ستكون 10% وربما 20% لكنها بدلا من ذلك بلغت 24%.. لنسمها صدمة رسوم ترامب.. السوق عازفة تماما عن المخاطرة".

أما المؤشرات الآسيوية الرئيسة الأخرى فكان أداؤها كالتالي عند الإغلاق:

إعلان

تراجع مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ 1.52% إلى 22849.81 نقطة.

انخفض مؤشر شنغهاي الصيني 0.24% إلى 3342.01 نفطة.

خسر مؤشر سنسيكس الهندي 0.42% إلى 76295.36 نقطة.

تراجع مؤشر سنغافورة 0.30% إلى 3942.23 نقطة.

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى في شهرين وشهدت السوق الألمانية الحساسة حيال التغيرات التجارية أكبر تراجع مع فرض رسوم جمركية أميركية جديدة مرتفعة بما صعد حربا تجارية عالمية وعزز مخاوف التباطؤ الاقتصادي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 (Stoxx Europe 600) الأوروبي 2.17% في أحدث تعاملات اليوم. وستوكس 600 مؤشر واسع النطاق يقيس أداء أسواق الأسهم الأوروبية، حيث يغطي 600 شركة في 18 دولة أوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، عبر عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطاع المالي والصناعي والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والطاقة والصحة.

ونزلت الأسهم الألمانية خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 2.48% بما شكل أكبر نسبة هبوط بين الأسواق الأوروبية.

وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي الذي تعهد باتخاذ إجراءات مضادة.

وهبط مؤشرا إيطاليا وإسبانيا المدرج عليهما الكثير من البنوك الكبرى بنسبة 2.33% و1.47% على الترتيب.

أما القطاعات البعيدة عن المخاطرة مثل المرافق والأغذية والمشروبات والعقارات والرعاية الصحية فقد تمكنت من تحقيق بعض المكاسب.

وول ستريت

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت أمس قبل إعلان ترامب عن رسومه الجمركية الجديدة على ارتفاع بعد جلسة تداول متقلبة انخفضت فيها الأسهم في وقت مبكر ثم انتعشت مع مراهنات المستثمرين في اللحظة الأخيرة لتعديل أوضاعهم..

وبدأ ترامب إعلانه عن الرسوم الجمركية بعد إغلاق بورصة وول ستريت، وتراجعت العقود الآجلة للمؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عن مكاسبها بعد أن استحوذ القلق على المستثمرين بسبب خططه الشاملة للرسوم الجمركية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.6% أثناء إلقاء كلمته، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 2.4%.

إعلان

ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يتوقعون خسائر كبيرة في فتح وول ستريت اليوم الخميس.

وتضمنت أوامر ترامب الشاملة فرض رسوم جمركية على جميع الواردات بنسبة 10% ورسوم أعلى على بعض من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

وسيطرت التقلبات على الأسواق الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية مع تكهنات المستثمرين بشأن نطاق الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والتضخم وأرباح الشركات.

وقال رئيس شركة بنينغتون بارتنرز وشركائه وكبير مسؤولي الاستثمار فيها، كريستوفر وولف: "كلمات الرؤساء مهمة.. فهي تستطيع تغيير، بل وتغير بالفعل، السياسة والطريقة التي تستجيب بها الشركات الأميركية للأمور. وهذا هو الثقل الذي نشعر به جميعا الآن".

وقبل أن يبدأ ترامب في إلقاء كلمته أمس: