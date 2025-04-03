أوبك بلس يُسرع خطة رفع إنتاج النفط تدريجيا والأسعار تتراجع

وافقت 8 دول في تحالف أوبك بلس اليوم الخميس على المضي قدما في خطة رفع إنتاج النفط بزيادته بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار، في قرار غير متوقع دفع أسعار النفط لمواصلة خسائرها.

وواصل النفط -الذي تراجع فعلا بأكثر من 4% بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين- انخفاضه بعد بيان أوبك، مع تراجع خام برنت بأكثر 6% إلى 70 دولارا للبرميل.

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تراجع

وانخفض برميل خام برنت 6.55% إلى 70.1 دولارا في أحدث تعاملات، في حين هوى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.06% إلى 66.64 دولارا للبرميل الواحد.

وكان من المقرر أن ترفع 8 دول أعضاء في أوبك بلس، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، إنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يوميا في مايو/أيار ضمن خطة للتخفيف التدريجي لأحدث خفض لإنتاجها.

لكن بعد اجتماع للدول الثماني عقد عبر الإنترنت اليوم الخميس، أعلنت أوبك أنها ستزيد إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار، وأشارت المنظمة إلى "استمرار أساسيات السوق القوية وتوقعات السوق الإيجابية".

وذكرت أوبك في بيان، مشيرة للكميات، أن"هذا يتضمن زيادات مقررة من الأصل لمايو إضافة لزيادتين شهريتين.. قد يجري إيقاف الزيادات التدريجية أو عكسها وفقا لظروف السوق المتغيرة".

ويمثل رفع الإنتاج في مايو/أيار الزيادة التالية في خطة اتفقت عليها روسيا والسعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان للتخفيف التدريجي لأحدث خفض لإنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

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الاجتماع المقبل

وقالت أوبك في البيان ذاته إن الدول الثماني ستجتمع في 5 مايو/أيار المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج يونيو/حزيران.

وتطبق أوبك بلس كذلك تخفيضات أخرى في الإنتاج قدرها 3.65 ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل لدعم السوق.