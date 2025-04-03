هذه رسوم ترامب الجمركية على الدول العربية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأربعاء- فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض. ورفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%.

ومن بين البلدان التي فُرضت عليها رسوم جديدة الدول العربية، وكانت النسب متفاوتة وفقا للرسوم الجمركية التي تفرضها هذه الدول على السلع الأميركية ولكن معظمها فرضت عليها أقل نسبة وهي 10%.

وفيما يلي الرسوم التي فرضت على الدول العربية وفق قرار ترامب مقارنة بما تفرضه هذه الدول على السلع الأميركية:

أولا: الدول التي تفرض عليها واشنطن نفس النسب (10%): قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب.

ثانيا: الدول العربية التي يفرض عليها ترامب رسوما بنسب مختلفة:

سوريا: 41% بينما تفرض على أميركا نسبة 81%

العراق: 39% بينما تفرض على أميركا نسبة 78%

ليبيا: 31% بينما تفرض على أميركا نسبة 61%

الجزائر: 30% بينما تفرض على أميركا نسبة 59%

تونس: 28% بينما تفرض على أميركا نسبة 55%

الأردن: 20% بينما تفرض على أميركا نسبة 40%

وفي حديثه قال الرئيس الأميركي "لم يعد العجز التجاري مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح حالة طوارئ وطنية".

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ومع وجود استثناءات قليلة واستنادا إلى الجدول الذي قرأه ترامب، بلغ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته واشنطن على معظم الدول حوالي نصف ما تفرضه تلك الدول. وأظهر الجدول أن هناك بعض الاستثناءات التي فرضت فيها الولايات المتحدة معدلات مساوية للتي تفرضها الدول.