رسوم ترامب الجمركية تقفز بالذهب وتهوي بالنفط والدولار

أربكت الرسوم الجمركية -التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم بما فيها حلفاء الولايات المتحدة، بنسب مختلفة- الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس التي اتسمت بالاحتماء بالملاذات الآمنة من الأصول والعزوف عن المخاطرة.

الذهب

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم وسط اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، بعد أن أعلن ترامب عن الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يتراجع مع الاتجاه لجني الأرباح.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الدولار يصعد قليلا وسط ترقب رسوم جمركية أميركية جديدة list 2 of 2 حرب ترامب التجارية تدخل اليوم منعطفا جديدا والعالم يترقب end of list

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية إلى 3167.71 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى على الإطلاق، لكنه تراجع 0.18% إلى 3127.44 دولارا في أحدث تعاملات.

وقد فقدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.56% لتسجل 3147.20 دولارا للأوقية.

وقال ترامب أمس إنه سيفرض رسوما جمركية أساسية 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول من بينها عدد من أكبر الشركاء التجاريين، مما يفاقم حربا تجارية تهز الأسواق العالمية بالفعل.

وأشار البيت الأبيض -في ورقة حقائق- إلى أن الرسوم الجمركية المضادة لا تنطبق على سلع معينة منها الذهب والطاقة و"معادن غير موجودة بالولايات المتحدة".

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن أحد العوامل الداعمة للذهب هو "التباطؤ الذي من المرجح أن تسببه الرسوم الجمركية للاقتصاد الأميركي، مما يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل".

إعلان

وأكدت إدارة ترامب كذلك أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 25% على السيارات والشاحنات ستدخل حيز التنفيذ في موعدها المقرر اليوم الثالث من أبريل/نيسان، وأن رسوما على واردات قطع غيار السيارات ستبدأ في الثالث من الشهر المقبل.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الغموض السياسي والمالي، وقفزت أسعاره بأكثر من 19% منذ بداية العام على خلفية الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية واحتمالات خفض أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية.

النفط

وفي أسواق النفط انخفضت أسعار الخام تحت ضغط الرسوم الجمركية، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تقوض الطلب على الخام جراء توقعات بانخفاض الإنتاج وتراجع النمو الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.74% إلى 72.15 دولارا، في أحدث تعاملات، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.92% إلى 68.90 دولارا.

وسجل هذان الخامان ارتفاعا عند التسوية بالجلسة السابقة ليلة أمس، لكنهما تحولا إلى الانخفاض خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب وأعلن فيه عن الرسوم الجمركية.

وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع لدى مجموعة "إس إي بي" إنهم يدركون أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي، وبالتالي على نمو الطلب على النفط "لكننا لا نعرف مدى فداحة ذلك، إذ إن آثاره ستظهر تدريجيا في المستقبل".

وذكر البيت الأبيض أمس أن واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب.

وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى مفاقمة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية، وهي احتمالات أثرت سلبا على أسعار النفط.

وقد دعمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس الاتجاه الهبوطي، بعدما أظهرت ارتفاعا كبيرا بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية بلغ 6.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

الدولار

تراجع الدولار على نطاق واسع في تعاملات اليوم بينما صعد اليورو بعد إعلان الرسوم الجمركية، واندفاع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة على غرار الين الياباني والفرنك السويسري.

إعلان

وقال كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "تهيمن على الأسواق وضعية الإحجام عن المخاطرة، وسط تقييم لاحتمالات تراجع النمو الاقتصادي العالمي".

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات عالمية- 2.18% إلى 101.55 نقطة وقت إعداد هذا التقرير.

وصعد اليورو عقب إعلانات الرسوم الجمركية، ووصل ارتفاعه في أحدث التعاملات بنسبة 1.75% عند 1.10 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 1.34% إلى 1.31 دولار.

وقال الخبير الإستراتيجي للعملات لدى بنك أستراليا الوطني رودريغو كاتريل إن صمود اليورو يرجع على الأرجح إلى تركيز أوروبا على دعم اقتصادها من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، وليس السعي إلى الرد.

وقد سجل اليوان الصيني بالخارج أدنى مستوى في شهر بعد الإعلان عن الرسوم مباشرة، وفي الأسواق الناشئة.