رسوم ترامب الجمركية تقفز بالذهب وتهوي بالنفط والدولار

أربكت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم بما فيها حلفاء الولايات المتحدة بنسب مختلفة الأسواق خلال تعاملات اليوم التي اتسمت بالاحتماء بالملاذات الآمنة من الأصول والعزوف عن المخاطرة.

الذهب

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم وسط اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن بعد أن أعلن ترامب عن الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يتراجع مع الاتجاه لجني الأرباح.

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وارتفع الذهب في التعاملات الفورية إلى 3167.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، لكنه تراجع 0.18% إلى 3127.44 دولار في أحدث تعاملات.

وفقدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.56% لتسجل 3147.20 دولار للأوقية.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه سيفرض رسوما جمركية أساسية 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول من بينها عدد من أكبر الشركاء التجاريين مما يفاقم حربا تجارية تهز الأسواق العالمية بالفعل.

وقال البيت الأبيض في ورقة حقائق إن الرسوم الجمركية المضادة لا تنطبق على سلع معينة منها الذهب والطاقة و"معادن غير موجودة في الولايات المتحدة".

وقال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا إن أحد العوامل الداعمة للذهب هو "التباطؤ الذي من المرجح أن تسببه الرسوم الجمركية للاقتصاد الأميركي، ما يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة في المستقبل".

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وأكدت إدارة ترامب كذلك أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 25% على السيارات والشاحنات ستدخل حيز التنفيذ في موعدها المقرر اليوم الثالث من أبريل/ نيسان وأن رسوما على واردات قطع غيار السيارات ستبدأ في الثالث من مايو/ آيار المقبل.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الغموض السياسي والمالي، وقفزت أسعاره بأكثر من 19% منذ بداية العام على خلفية الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية واحتمالات خفض أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية.

النفط

وفي أسواق النفط انخفضت أسعار الخام تحت ضغط الرسوم الجمركية، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تقوض الطلب على الخام جراء توقعات بانخفاض الإنتاج وتراجع النمو الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.74% إلى 72.15 دولار، في أحدث تعاملات، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.92% إلى 68.90 دولار.

وسجل الخامان ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة ليلة أمس لكنهما تحولا إلى الانخفاض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب وأعلن فيه عن الرسوم الجمركية.

وقال كبير محللي السلع لدى مجموعة إس إي بي، بيارني شيلدروب: "ندرك أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي، وبالتالي على نمو الطلب على النفط. لكننا لا نعرف مدى فداحة ذلك، إذ أن آثاره ستظهر تدريجيا في المستقبل".

وقال البيت الأبيض أمس إن واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب.

وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى مفاقمة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية، وهي احتمالات أثرت سلبا على أسعار النفط.

ودعمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس الاتجاه الهبوطي، بعدما أظهرت ارتفاعا كبيرا بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

الدولار

تراجع الدولار على نطاق واسع في تعاملات اليوم الخميس بينما صعد اليورو بعد إعلان الرسوم الجمركية، واندفاع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة على غرار الين والفرنك السويسري.

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وقال كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا: "تهيمن على الأسواق وضعية الإحجام عن المخاطرة، وسط تقييم لاحتمالات تراجع النمو الاقتصادي العالمي".

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات عالمية 2.18% إلى 101.55 نقطة وقت إعداد هذا التقرير.

وصعد اليورو عقب إعلانات الرسوم الجمركية ووصل ارتفاعه في أحدث التعاملات بنسبة 1.75% عند 1.10 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 1.34% إلى 1.31 دولار.

وقال الخبير الاستراتيجي للعملات لدى بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل إن صمود اليورو يرجع على الأرجح إلى تركيز أوروبا على دعم اقتصادها من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وليس السعي إلى الرد.

وسجل اليوان الصيني في الخارج أدنى مستوى في شهر بعد الإعلان عن الرسوم مباشرة. وفي الأسواق الناشئة.