الحرب التجارية تضغط على حركة الموانئ الأميركية والشحن الجوي

تراجعت كمية البضائع المنقولة من الصين إلى الولايات المتحدة بصورة حادة، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مشغلي موانئ حاويات ومديري شحن جوي، في ظهور لتأثيرات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على بكين.

وأفادت مجموعات خدمات لوجستية بانخفاض حاد في حجوزات الحاويات إلى الولايات المتحدة منذ فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

تراجع متوقع

ويتوقع ميناء لوس أنجلوس، وهو المسار الرئيسي لنقل البضائع من الصين، أن تكون مواعيد الوصول المقررة في الأسبوع الذي يبدأ يوم الرابع من مايو/أيار أقل بمقدار الثلث عن العام السابق، في حين أفاد مُناوِلو الشحن الجوي أيضًا بانخفاض حاد في الحجوزات.

وانخفضت حجوزات حاويات الشحن القياسية بطول 20 قدمًا من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 45% عن العام السابق بحلول منتصف أبريل/نيسان الجاري، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من خدمة تتبع الحاويات (فيزيون).

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون قوله إن الاضطرابات في تدفقات التجارة بين الصين والولايات المتحدة تعكس "تأجيل التجار للقرارات" في انتظار معرفة مدى سرعة توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق لخفض التعريفات الجمركية.

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وأظهر استطلاع رأي لأعضاء غرفة التجارة الدولية، أُجري في أكثر من 60 دولة بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية في "يوم التحرير" (الثاني من أبريل/نيسان)، توقعات بتأثر التجارة بشكل ثابت، بغض النظر عن نتيجة المفاوضات المقبلة.

وأضاف دينتون أن تكلفة الوصول إلى السوق الأميركية ستكون الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وفي إشارة إلى التعريفة الأساسية لجميع الدول، قال إن ثمة "قبولا شبه كامل بأن 10% ستكون الحد الأدنى لرسوم الوصول إلى السوق الأميركية، بغض النظر عن أي شكوك أخرى قد تكون موجودة".

وأظهرت واشنطن وبكين علامات على بدء الشعور بالتأثيرات إذ أعلن الجانبان هذا الأسبوع عن بعض الإعفاءات الجمركية على منتجات مهمة لاقتصاديهما، وتوقع ترامب أن التعريفة البالغة 145% "ستنخفض بشكل كبير"، ومع ذلك، قالت الصين الجمعة إنها لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة.

وبينما من المقرر أن تصل أولى شحنات الحاويات من الصين التي ستواجه رسومًا جمركية إلى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، قال مشغلو الشحن إن سلاسل التوريد تشهد تحولات.

وقال مدير الشحن البحري في مجموعة فليكسبورت اللوجستية الأميركية، ناثان سترانغ، إن الشركات تعلق شحن البضائع تحسبًا لاتفاق واشنطن وبكين على صفقة لتخفيف الرسوم.

وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الخدمات اللوجستية إن المستوردين الأميركيين يتطلعون إلى استخدام المخزونات المكدسة قبل استيراد مخزون جديد من الصين، كما أنهم يحتفظون بمخزون في مستودعات جمركية -حيث يمكن تخزينه- معفاة من الرسوم الجمركية مع دفع الضرائب عند السحب، أو تحويله إلى دول أخرى مجاورة مثل كندا.

إلغاء حجوزات

وقالت شركة هاباغ لويد، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، إن العملاء الصينيين ألغوا نحو 30% من حجوزاتها من الصين.

وعلّقت شركة شحن الحاويات التايوانية (تي إس لاينز)، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، إحدى خدماتها من آسيا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، وقال أحد أفراد المجموعة: "الطلب ضعيف".

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ووفقًا لشركة تحليل بيانات الشحن (سي إنتليجنس)، انعكس انخفاض أحجام الطلبات على عمليات إنزال الحاويات في لوس أنجلوس، حيث أفادت الشركة بارتفاع ملحوظ في "الرحلات البحرية الفارغة"، حيث تم إلغاء رحلات السفن المجدولة من الصين.

وانخفض عدد الحاويات المحجوزة على خطوط آسيا إلى أميركا الشمالية خلال الأسابيع الأربعة التي تبدأ من 5 مايو/أيار بنحو 400 ألف حاوية عما كان مخططا له؛ بانخفاض 25% عن العدد المقرر لنفس الفترة في بداية مارس/آذار قبل فرض الرسوم الجمركية.

ويتوقع ميناء لوس أنجلوس وحده 20 رحلة بحرية فارغة في مايو/ أيار، بما يمثل أكثر من 250 ألف حاوية، بزيادة عن 6 رحلات في أبريل/نيسان.

ويُمثل هذا انخفاضًا حادًا عن هذا الأسبوع، إذ ارتفعت أعداد السفن الواصلة بنسبة 56% على أساس سنوي، في إشارة إلى أن المستوردين كانوا يقومون بتسليم الشحنات مقدمًا من مراكز تصنيع أخرى في جنوب شرق آسيا مثل كمبوديا وفيتنام التي تتمتع بفترة "توقف" لمدة 90 يومًا في التعريفات الجمركية.

ووفقًا لبيانات من مركز الخدمات اللوجستية (فريتوس)، عكست أسعار الحاويات تحول سلسلة التوريد، مع زيادة بنسبة 15% في سعر الحاوية بطول 40 قدمًا من فيتنام مقارنة بانخفاض بنسبة 27% على المسارات الرئيسية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال رئيس قسم الأبحاث في فريتوس، غودا ليفين: "قد تستمر أسعار الشحن من دول آسيوية أخرى إلى الولايات المتحدة في الارتفاع قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في يوليو".

وانخفضت أحجام الشحن الجوي بصورة حادة، وفقًا لاتحاد وكلاء الشحن الجوي الأميركي، حيث انخفضت حجوزات أعضائه من الصين بنحو 30%.

وقال المدير التنفيذي، براندون فريد "توقف الكثير من الأعضاء عن تلقي الطلبات من الصين"، كما يُحدث هذا تأثيرًا متقلبًا على الأسعار ومعدلات الحجز، إذ تفاعل التجار مع كل خبر صادر عن البيت الأبيض.

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ضرر متوقع

من المتوقع أن يتضرر قطاع الشحن الجوي بشكل أكبر من قرار الولايات المتحدة بإغلاق برنامج "الحد الأدنى" الذي كان يسمح باستيراد سلع تقل قيمتها عن 800 دولار معفاة من الرسوم الجمركية، وهو مسار مهم لتجار التجزئة في التجارة الإلكترونية مثل شين وتيمو، ومن المقرر أن تُلغى الإعفاءات الجمركية على السلع الصينية اعتبارًا من الثاني من مايو/أيار.

صرحت لافينيا لاو، الرئيسة التجارية لشركة كاثي باسيفيك في هونغ كونغ، والتي تُساهم أعمال الشحن الجوي لديها بنحو ربع إيراداتها، بأنها تتوقع "تراجعًا" في الطلب بين الصين والولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية وتغييرات قواعد "الحد الأدنى".

وأعلنت شركة الشحن الجوي "إيزي واي إير فرايت" في هونغ كونغ أن الأعمال التجارية من الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنحو 50% عقب زيادات الرسوم الجمركية.