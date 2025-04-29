اقتصاد|إسرائيل

إسرائيل تقترح تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

Former Jerusalem Mayor and Knesset member Nir Barkat speaks to reporters during an interview with Reuters at his home in Jerusalem, October 6, 2021. REUTERS/Nir Elias
وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات قال إن حكومته اقترحت تعديل اتفاق التجارة الحرة مع أميركا (رويترز)
29/4/2025

قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إن إسرائيل اقترحت تعديل اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها قبل 4 عقود مع الولايات المتحدة في إطار سعيها لتجنب فرض رسوم جمركية من أقرب حلفائها.

ونقلت رويترز عن الوزير الإسرائيلي قوله أمس خلال مؤتمر بالقدس المحتلة، إن اتفاقية التجارة المعدلة من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تبادل البيانات، مما سيسمح بتعاون كبير.

وذكر أن إسرائيل وافقت بالفعل على عدة طلبات، من بينها رفع الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأميركية.

ومعظم السلع الأميركية معفاة بالفعل من الرسوم الجمركية الإسرائيلية بموجب اتفاقية تجارية أُبرمت عام 1985، والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وتشير بيانات التجارة الأميركية إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 37 مليار دولار في عام 2024.

فائض

في العام الماضي، حققت إسرائيل فائضا تجاريا قدره 7.4 مليارات دولار مع الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر فرض رسوم جمركية شاملة على عشرات الدول، منها رسوم قدرها 17% على الواردات الإسرائيلية، قبل أن تصدر قرارا بتعليق تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يوما مع الإبقاء على رسوم أساسية بنسبة 10% على الواردات للسماح بإجراء مفاوضات تجارية.

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وقبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الشاملة، قالت إسرائيل إنها سترفع جميع الرسوم الجمركية المتبقية على السلع الأميركية.

المصدر : رويترز

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