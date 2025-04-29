تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بالمدن السورية، في حين يواصل المصرف المركزي تثبيت السعر في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة في العاصمة السورية دمشق وفي حلب وإدلب إلى 11 ألفا و650 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و550 ليرة، كما انخفض إلى 11 ألفا و750 ليرة من 11 ألفا و650 ليرة عند البيع.

في الحسكة انخفضت الليرة إلى 12 ألف ليرة من 11 ألفا و750 ليرة عند الشراء، وإلى 12 ألفا و100 ليرة من 11 ألفا و850 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

استمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفقما نشرته المصادر اليوم الثلاثاء.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

أعلنت قطر والسعودية في بيان مشترك أول أمس الأحد اعتزامهما سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق للموافقة على منحٍ بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.

رفعت بريطانيا الخميس الماضي تجميد الأصول الذي كان مفروضا على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة المخابرات، كما أزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات من ضمنها البنك المركزي ومصارف وشركات النفط، وهذا رفع عنها تجميد الأصول.

البنك المركزي يقيّم الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات، مشيرا إلى متابعته الدقيقة لتطورات الوضع السوري.

تدرس كندا تخفيف العقوبات على سوريا، وأعلنت نيتها تقديم مساعدات إنسانية بـ84 مليون دولار كندي (نحو 42 مليون دولار أميركي).

علّقت الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وهذا أتاح إجراء تعاملات مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضا بتحويل الأموال الشخصية حتى من مصرف سوريا المركزي.

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأربعاء الماضي أن صندوق النقد الدولي عيّن رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ 14 عاما.

رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء، ولا يزال يثبّت هذا المستوى.

سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش معين من السعر الرسمي.