الديار ودار غلوبال ستعلنان أول مشروع عقاري لترامب في قطر

نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع اليوم الثلاثاء قوله إن شركتي الديار القطرية ودار غلوبال للتطوير العقاري تعتزمان الإعلان غدا الأربعاء عن اتفاقية لبناء أول مشروع عقاري يحمل علامة ترامب التجارية في قطر.

وقال المصدر -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- إن مضمار ترامب الدولي للجولف وفيلات ترامب ستكون جزءا من مشروع تطوير شاطئ سميسمة على بعد 40 دقيقة شمالي العاصمة القطرية الدوحة.

وصُمم مشروع سميسمة، الذي تبلغ تكلفته 5.5 مليارات دولار وتقوده شركة الديار القطرية، ليكون منتجعا ترفيهيا ضخما بطول 7 كيلومترات، ويرتكز على ملعب غولف مكون من 18 حفرة ومدينة ملاهي (أرض الأساطير).

ويأتي الإعلان المزمع غدا الأربعاء في إطار زيارة إلى منطقة الخليج يقوم بها إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمدير التنفيذي للشركة المملوكة للعائلة (مؤسسة ترامب).

مشروعات

وكشفت شركة دار غلوبال، الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، بالفعل عن عدة مشروعات بالشراكة مع مؤسسة ترامب، وتشمل خططا لبرج ترامب في دبي الذي تم تدشينه اليوم الثلاثاء واثنين آخرين في جدة والرياض بالسعودية، بالإضافة إلى مشروعات عقارية في سلطنة عمان.

إعلان

لكن ملعب ترامب للغولف والفيلات ستشكل أول مشروع يحمل علامة ترامب التجارية في قطر.

ومن المقرر أن يزور ترامب قطر خلال الأسابيع المقبلة في أول رحلة خارجية كبيرة، ومن المقرر أن تشمل أيضا السعودية والإمارات.

وأشار ترامب إلى أنه سيوقع اتفاقيات استثمارية كبيرة في البلدان الثلاثة.