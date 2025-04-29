اقتصاد|قطر

الديار ودار غلوبال ستعلنان أول مشروع عقاري لترامب في قطر

مقر شركة الديار القطرية موقع شركة الديار القطرية
من المرجح أن تعلن شركة "الديار القطرية" غدا الأربعاء عن اتفاقية لبناء أول مشروع عقاري يحمل علامة ترامب التجارية في قطر (موقع شركة الديار)
29/4/2025

نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع اليوم الثلاثاء قوله إن شركتي الديار القطرية ودار غلوبال للتطوير العقاري تعتزمان الإعلان غدا الأربعاء عن اتفاقية لبناء أول مشروع عقاري يحمل علامة ترامب التجارية في قطر.

وقال المصدر -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- إن مضمار ترامب الدولي للجولف وفيلات ترامب ستكون جزءا من مشروع تطوير شاطئ سميسمة على بعد 40 دقيقة شمالي العاصمة القطرية الدوحة.

وصُمم مشروع سميسمة، الذي تبلغ تكلفته 5.5 مليارات دولار وتقوده شركة الديار القطرية، ليكون منتجعا ترفيهيا ضخما بطول 7 كيلومترات، ويرتكز على ملعب غولف مكون من 18 حفرة ومدينة ملاهي (أرض الأساطير).

ويأتي الإعلان المزمع غدا الأربعاء في إطار زيارة إلى منطقة الخليج يقوم بها إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمدير التنفيذي للشركة المملوكة للعائلة (مؤسسة ترامب).

Eric Trump, Executive Vice President of the Trump Organization, and son of U.S. President Donald Trump, attends an interview with Reuters in Dubai, United Arab Emirates, April 29, 2025. REUTERS/Amr Alfiky
إريك ترامب يدير مؤسسة أبيه بعد توليه الرئاسة (رويترز)

مشروعات

وكشفت شركة دار غلوبال، الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، بالفعل عن عدة مشروعات بالشراكة مع مؤسسة ترامب، وتشمل خططا لبرج ترامب في دبي الذي تم تدشينه اليوم الثلاثاء واثنين آخرين في جدة والرياض بالسعودية، بالإضافة إلى مشروعات عقارية في سلطنة عمان.

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لكن ملعب ترامب للغولف والفيلات ستشكل أول مشروع يحمل علامة ترامب التجارية في قطر.

ومن المقرر أن يزور ترامب قطر خلال الأسابيع المقبلة في أول رحلة خارجية كبيرة، ومن المقرر أن تشمل أيضا السعودية والإمارات.

وأشار ترامب إلى أنه سيوقع اتفاقيات استثمارية كبيرة في البلدان الثلاثة.

المصدر : رويترز

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