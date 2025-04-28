استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

استقر سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب عند 11 ألفا و550 ليرة عند الشراء و 11 ألفا و650 ليرة عند البيع، وهي المستويات المسجّلة مساء أمس.

بقي سعر صرف الليرة السورية في الحسكة عند 11 ألفا و700 ليرة عند الشراء و11 ألفا و800 ليرة عند البيع خلال تعاملات اليوم.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق ما نشرته المصادر اليوم الاثنين.

عوامل تؤثر على سعر صرف الليرة السورية

قالت قطر والسعودية في بيان مشترك -أمس الأحد- إنهما تعتزمان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.

رفعت بريطانيا الخميس الماضي تجميد الأصول الذي كان مفروضا على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة المخابرات، كما أزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، من ضمنها البنك المركزي ومصارف وشركات النفط، وهذا رفع عنها تجميد الأصول.

البنك المركزي يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات، مشيرا إلى متابعته الدقيقة لتطورات الوضع السوري.

الاتحاد الأوروبي تنظر كندا في تخفيف عقوباتها على سوريا ، وأعلنت نيتها تقديم مساعدات إنسانية بـ84 مليون دولار كندي (نحو 42 مليون دولار أميركي).

كندا سوريا علّقت الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وهذا أتاح إجراء تعاملات مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضا بتحويل الأموال الشخصية، حتى من مصرف سوريا المركزي.

الولايات المتحدة أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأربعاء الماضي أن صندوق النقد الدولي عيّن رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ 14 عاما.

صندوق النقد الدولي سوريا رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء، ولا يزال يثبّت هذا المستوى.

سعر الصرف سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش معين من السعر الرسمي.

المصرف المركزي عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع عبد القادر الحصرية حاكما جديدا للمصرف المركزي، خلفا لميساء صابرين.

أحمد الشرع شهد عدد الموظفين في مؤسسات الدولة تراجعا كبيرا، بتسريح الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما الجهتان اللتان كانتا تستهلكان الحصة الكبرى من الإنفاق الحكومي.