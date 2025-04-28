قال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس، اليوم الاثنين، إن شركة الطيران الناشئة السعودية مستعدة لشراء طائرات بوينغ المخصصة لشركات صينية في حال عدم تسليمها بسبب تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.

وتسعى بوينغ إلى إعادة بيع عشرات الطائرات التي منعت الصين استيرادها بسبب الرسوم الجمركية بعد إعادة طائرة ثالثة إلى الولايات المتحدة، في أزمة أثارت انتقادات جديدة لبكين من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال دوغلاس على هامش معرض سوق السفر العربي "ما فعلناه.. هو أننا أوضحنا لشركة بوينغ تماما أنه إذا حدث ذلك.. فسوف نأخذها كلها بكل سرور".

واتخذت شركة بوينغ خطوة غير معتادة بالإشارة علنا إلى إمكانية بيع الطائرات خلال مكالمة مع المحللين الأسبوع الماضي، قائلة إنه لن يكون هناك نقص في المشترين بسوق تواجه إمدادات شحيحة.

وطلبت شركة طيران الرياض -مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي- طائرات من بوينغ وإيرباص قبل إطلاق عملياتها، ويشمل ذلك 60 طائرة ضيقة البدن من طراز (إيه-123) طلبتها من إيرباص في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما يصل إلى 72 طائرة بوينغ 787 دريملاينر طلبتها في مارس/آذار 2023.

أزمات مستمرة

ولا تتوقع شركة الطيران السعودية حل أزمات تأخر التسليم من أي من الشركتين في وقت قريب.

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وقال دوغلاس إن شركة طيران الرياض لم تلاحظ أي تأثير من الضبابية العالمية المحيطة بالاقتصاد الكلي على الطلب على السفر من العاصمة السعودية وإليها، مضيفا أن الشركة تعتزم الإعلان عن طلبية طائرات عريضة البدن هذا الصيف.

وأضاف أن شركة الطيران، التي تعتزم إطلاق عملياتها في الربع الأخير من العام الجاري، عيّنت 500 موظف، وتعتزم زيادة قوتها العاملة إلى ألف موظف خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر المقبلة.

ومن المقرر بعد ذلك استمرار تعيين الطيارين وأفراد الأطقم بشكل مطرد مع تسليم الطائرات.