تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

انخفض سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و575 ليرة من 11 ألفا و450 ليرة عند الشراء وإلى 11 ألفا و675 ليرة من 11 ألفا و550 ليرة عند البيع.

تراجع سعر صرف الليرة السورية في الحسكة إلى 11 ألفا و600 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و450 ليرة عند الشراء وإلى 11 ألفا و700 ليرة من 11 ألفا و550 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الأحد.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية