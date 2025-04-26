النفط يتراجع ويتجه نحو خسائر أسبوعية بفعل مخاوف رسوم ترامب

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 2%، وسط تزايد الضغوط الناتجة عن توقعات فائض في المعروض وحالة عدم اليقين التي تحيط بمصير المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتا إلى 66.22 دولارا للبرميل، متجهة لتكبد خسارة أسبوعية تقدر بنحو 2.5%. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا ليصل إلى 62.48 دولارا للبرميل، مع توقعات بتسجيل خسارة أسبوعية قدرها 3.3%.

وقال كبير المحللين في مجموعة بورصات لندن آنه فام، في تصريح نقلته رويترز: "تواصل الأسعار التراجع مع استمرار المخاوف من فائض في المعروض من جانب تحالف أوبك بلس، في وقت تبقى فيه توقعات الطلب غير مؤكدة بسبب استمرار التوترات التجارية". وأضاف "ارتفاع الدولار يضيف مزيدا من الضغوط على أسعار الخام".

تباين التصريحات حول المفاوضات التجارية

وفقدت أسعار النفط مكاسبها الجمعة بعدما نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وجود مشاورات أو مفاوضات جارية مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال الخميس إن هناك محادثات تجارية جارية.

وأظهرت إخطارات موجهة لشركات أن الصين قررت إعفاء بعض السلع الأميركية من رسوم جمركية بنسبة 125%، وطلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء، في خطوة تعكس قلق بكين المتزايد من تداعيات الحرب التجارية على اقتصادها.

ضغوط إضافية على أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات، بعد أن أجج تصاعد الرسوم الجمركية المخاوف بشأن الطلب العالمي وتسبب في موجات بيع واسعة بالأسواق المالية.

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في سياق متصل، أفادت رويترز مؤخرا بأن عدة أعضاء في تحالف أوبك بلس اقترحوا تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي اعتبارا من يونيو/حزيران، في وقت قد يسهم فيه وقف الحرب الروسية في أوكرانيا في تدفق المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، مما يزيد من الضغوط على الأسعار.