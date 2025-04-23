تراجع ترامب عن تهديد رئيس الاحتياطي الاتحادي يرفع أسواق الخليج

اختتمت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج تداولات اليوم على ارتفاع، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتزم عزل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وأشار إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

وتراجع ترامب، أمس الثلاثاء، عن تهديداته بعزل باول بعد أيام من توجيهه انتقادات مكثفة لرئيس البنك المركزي بسبب عدم خفض أسعار الفائدة.

وأكد الرئيس أيضا أنه يريد إبرام اتفاق مع الصين لا تكون الرسوم الجمركية بعده قريبة بأي حال من النسبة الحالية البالغة 145%، وقال إنه سيحدد شروط الاتفاق إذا لم تنخرط بكين في محادثات.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.8% في نهاية التداولات، مدعوما بزيادة سهم شركة أكوا باور 3.6% وزيادة سهم شركة الاتصالات السعودية 2.5%.

في الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية في 2025، مع الإشارة إلى تحديات تواجه المنطقة الأوسع، بما في ذلك الاستئناف التدريجي لإنتاج المزيد من النفط.

بورصة دبي

وزاد مؤشر بورصة دبي 1.4% بدعم من صعود سهم إعمار العقارية القيادي 3.6%.

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وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5% مواصلا مكاسبه لثالث جلسة.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، تسجيل صافي ربح 6.2 مليارات درهم (1.68 مليار دولار) في الربع الأول من العام، متجاوزا توقعات المحللين بأرباح 5.1 مليارات درهم (1.38 مليار دولار) تقريبا.

واختتم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) معاملات اليوم، مرتفعا 0.6%، وأعلنت الشركة أمس الثلاثاء إطلاق مشروع بقيمة ملياري درهم (544.5 مليون دولار) مع شركة مايكروسوفت الأميركية لإنشاء مركز بيانات ضخم فائق الأداء.

وزاد مؤشر بورصة أبو ظبي 0.7% عند الإغلاق.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية 1% مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج 0.9%.

وخارج منطقة الخليج زاد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 2.6% مع ارتفاع معظم الأسهم، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 2.9%.