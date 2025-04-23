سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأربعاء يواصل التراجع

واصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء التراجع في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت السعر في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و400 ليرة من 11 ألفا و325 عند الشراء وإلى 11 ألفا و500 ليرة عند البيع من 11 ألفا و425 عند البيع.

انخفضت الليرة إلى 11 الفا و500 ليرة في الحسكة 11 ألفا و400 عند الشراء وإلى 11 ألفا و600 ليرة من 11 ألفا و500 عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء.

عوامل تؤثر على سعر صرف الليرة السورية

تخفيف العقوبات

يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات، مشيرا إلى متابعته الدقيقة تطورات الوضع السوري.

كندا تفكر في تخفيف عقوباتها على سوريا، وأعلنت نيتها تقديم مساعدات إنسانية بـ84 مليون دولار كندي (نحو 58.4 مليون دولار أميركي).

علّقت الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مما أتاح إجراء تعاملات مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضا بتحويل الأموال الشخصية، حتى من مصرف سوريا المركزي.

بريطانيا أزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، من ضمنها البنك المركزي ومصارف وشركات النفط، مما رفع عنها تجميد الأصول.

إعلان

عوامل محلية