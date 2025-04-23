ترامب ينعش الأسواق ويحسن المعنويات بتصريحه عدم إقالة باول

تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بعدم نيّته إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان له تأثيرات اقتصادية إيجابية سريعة ومتعددة على الأسواق، حيث تنفس المستثمرون الصعداء وسط آمال خفض التوتر في أكبر اقتصاد عالمي.

وكانت الأسواق قد واجهت منذ بداية الأسبوع اضطرابا بسبب فكرة أن تكون استقلالية مجلس الاحتياطي مهددة بعد انتقادات متكررة من ترامب لباول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة الرئيس إلى البيت الأبيض في يناير /كانون الثاني.

ومن شأن تصريح ترامب أن يُطمئن المستثمرين ويقلّل من المخاوف بشأن التسييس المحتمل للسياسة النقدية، مما قد يؤدي إلى، ارتفاع في الأسهم، واستقرار في سوق السندات، ودعم لقوة الدولار.

وفيما يلي إليك أبرز التأثيرات لتصريحات ترامب:

صعود الدولار

عاد المستثمرون للإقبال على الدولار الذي حوم في الأسابيع القليلة الماضية قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تشكك المستثمرين في وضعه كملاذ آمن بالنظر لتقلب سياسات ترامب التجارية وأثرها المحتمل على الاقتصاد الأميركي.

وارتفع الدولار بسرعة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء لكنه استقر بعد ذلك. وصعد الدولار بأكثر من 1% أمام العملة اليابانية إلى 143.21 ين في التعاملات المبكرة. وهبط اليورو 0.25% إلى 1.1389 دولار متراجعا عن مستوى 1.15 دولار الذي سجله هذا الأسبوع وشكل أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام. ومقابل الفرنك السويسري، ارتفع الدولار في أحدث التداولات إلى 0.8222 فرنك بعد أن قفز بأكثر من 1% في التعاملات الآسيوية.

عاد المستثمرون للإقبال على الدولار الذي حوم في الأسابيع القليلة الماضية قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تشكك المستثمرين في وضعه كملاذ آمن بالنظر لتقلب سياسات ترامب التجارية وأثرها المحتمل على الاقتصاد الأميركي. وارتفع الدولار بسرعة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء لكنه استقر بعد ذلك. وصعد الدولار بأكثر من 1% أمام العملة اليابانية إلى 143.21 ين في التعاملات المبكرة. وهبط اليورو 0.25% إلى 1.1389 دولار متراجعا عن مستوى 1.15 دولار الذي سجله هذا الأسبوع وشكل أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام. ومقابل الفرنك السويسري، ارتفع الدولار في أحدث التداولات إلى 0.8222 فرنك بعد أن قفز بأكثر من 1% في التعاملات الآسيوية. ارتفاع النفط

ارتفع النفط 1% في تعاملات اليوم المبكرة، وتلقت السوق دعما بعد تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة بأول. حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.9% إلى 68.05 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.27 دولار للبرميل، بارتفاع 60 سنتا أو 0.94%.

ارتفع النفط 1% في تعاملات اليوم المبكرة، وتلقت السوق دعما بعد تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة بأول. حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.9% إلى 68.05 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.27 دولار للبرميل، بارتفاع 60 سنتا أو 0.94%. انخفاض الذهب

انخفضت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بعدما تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة باول، مما أثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.9%إلى 3318.71 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.7% إلى 3328.10 دولار.

انخفضت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بعدما تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة باول، مما أثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.9%إلى 3318.71 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.7% إلى 3328.10 دولار. ارتفاع البيتكيوين

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت البيتكوين بنسبة تتجاوز 3%إلى 94284 دولارا متخطية مستوى 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ مارس /آذار الماضي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت البيتكوين بنسبة تتجاوز 3%إلى 94284 دولارا متخطية مستوى 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ مارس /آذار الماضي. انتعاش الأسواق المالية

وبعد تصريحات ترامب التي هدأت المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا. فارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.3%، بينما سجل المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية مكاسب بنسبة 1.2%.

وفي أوروبا ارتفعت الأسهم اليوم الأربعاء، ففي التعاملات المبكرة صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8%. وسجلت المؤشرات في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا مكاسب بين 1.9 و2.7%.

وكانت الأسواق العالمية قد شهدت اضطرابا مؤخرا خوفا من تعرض استقلالية المركزي الأميركي للتهديد بعد هجوم متكرر شنه ترامب على باول لعدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.ختاما، لا بد من الإشارة إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق مؤقتًا، لكنها لم تُنه التوترات بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي. استمرار الضغط السياسي على البنك المركزي قد يؤدي إلى تقلبات مستقبلية في الأسواق ويؤثر على ثقة المستثمرين في استقلالية السياسة.