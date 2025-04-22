تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية في مختلف المدن في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت الأسعار في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و275 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و225 ليرة مسجّلة مساء أمس، وإلى 11 ألفا و375 ليرة عند البيع من 11 ألفا و325.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة

يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات، مشيرا إلى متابعته الدقيقة تطورات الوضع السوري.

كندا تفكر في تخفيف عقوباتها على سوريا، وأعلنت نيتها تقديم مساعدات إنسانية بـ84 مليون دولار كندي (نحو 58.4 مليون دولار أميركي).

علّقت الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مما أتاح إجراء تعاملات مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضا بتحويل الأموال الشخصية، حتى من مصرف سوريا المركزي.

بريطانيا أزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، من ضمنها البنك المركزي ومصارف وشركات النفط، مما رفع عنها تجميد الأصول.

تعيين الرئيس السوري أحمد الشرع، عبد القادر الحصرية حاكما جديدا للمصرف المركزي، خلفا لميساء صابرين التي استقالت قبل أسابيع.

رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء، ولا يزال يثبّت هذا المستوى.

سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش معين من السعر الرسمي، في خطوة تهدف إلى تقليل الفارق مع السوق الموازية.

شهد عدد الموظفين في مؤسسات الدولة تراجعا كبيرا، بتسريح الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما الجهتان اللتان كانتا تستهلكان الحصة الكبرى من الإنفاق الحكومي.