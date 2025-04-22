الذهب يقفز إلى 3500 دولار مع تصاعد التوتر بين ترامب وباول

بلغت أسعار الذهب ذروة قياسية ولامست عتبة 3500 دولار اليوم الثلاثاء بعد أن أدت مخاوف ناجمة عن انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول إلى النأي عن المخاطرة ودفعت المستثمرين للإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.93% إلى 3456.29 دولارا للأوقية (الأونصة)، في أحدث تعاملات، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 3500.05 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

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وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.33% إلى 3470.90 دولارا، بعد أن سجّلت 3509.9 دولارات.

ونقلت رويترز عن تيم ووترر كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" قوله: "أصبح المستثمرون يتجنبون الأصول الأميركية بشكل كبير وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية و(الوضع) الدرامي بين ترامب وباول، وهو ما أبقى الذهب في وضع ممتاز للاستفادة من مشاكل الدولار".

خفض الفائدة

وجدد ترامب دعوته لخفض أسعار الفائدة على الفور أمس الاثنين محذرا من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه تباطؤا، في حين انتقد موقف باول المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لحين اتضاح تأثير خطط الرسوم الجمركية على التضخم.

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وواجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبة في الحفاظ على استقرارها بعد عمليات بيع سريعة للأصول الأميركية أدت إلى إضعاف وول ستريت والدولار.

واتهمت الصين واشنطن أمس الاثنين بإساءة استخدام الرسوم الجمركية، وحذرت الدول من إبرام اتفاقيات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في مواجهة حالة الضبابية الاقتصادية، وزاد قرابة 33% منذ بداية العام.

وتترقب الأسواق تعليقات من عدة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، على أمل الحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية وسط مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها كالتالي: