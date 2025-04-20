عودة الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا والإمارات

وصلت مطار دبي الدولي اليوم أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، إيذانا بعودة الرحلات المباشرة بين سوريا والإمارات.

تندرج هذه العودة ضمن مرحلة أولى استثنائية أعلنت عنها الخطوط السورية في بيان رسمي، تهدف من خلالها إلى استعادة الربط الجوي المنتظم مع الإمارات.

وأوضحت الخطوط الجوية السورية، أن هذه الرحلة ستتبَع بجدول منتظم على مدار الأسبوع، مع خطط لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة.

4 رحلات

أشارت الخطوط السورية إلى أنها ستُسير 4 رحلات أسبوعية من دمشق إلى دبي أيام السبت، والاثنين، والأربعاء، والخميس، على أن يتم رفع وتيرتها قريبا لتصبح رحلة يومية نظرا للطلب المتزايد على هذا الخط.

أما رحلات دمشق – الشارقة، فتنطلق أيام الأحد، والثلاثاء، والجمعة، على أن تسعى المؤسسة أيضا إلى جعلها رحلة يومية خلال المرحلة المقبلة، فيما تُسيّر رحلات دمشق – أبوظبي يومي الثلاثاء والجمعة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ونقلت الوكالة الإماراتية عن المدير العام للخطوط الجوية السورية، سامح عرابي قوله إن عودة الرحلات المباشرة إلى الإمارات تعكس التزام المؤسسة بإعادة ربط سوريا بأسواق السفر الإقليمية والدولية خاصة الدول التي تحتضن جاليات سورية كبيرة، مثل الإمارات، وذلك في إطار خطة تشغيلية شاملة لاستعادة حركة الطيران المدني وتوسيع شبكة وجهات الخطوط السورية.

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وأضاف عرابي، الذي رافق الرحلة الأولى إلى دبي، أن "السورية للطيران" تعمل على رفع عدد الرحلات تدريجيا، مشيرا إلى أن الطلب على السفر من وإلى الإمارات في تزايد مستمر.

ودعا المسافرين إلى متابعة الإعلانات الرسمية والتواصل مع مكاتب الناقلة داخل سوريا وخارجها للحصول على التفاصيل والمستجدات كافة.

"بعد مهم"

ووصف هذه الخطوة بأن لها بُعدًا مهمًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تسهم الرحلات المباشرة في تسهيل حركة الأفراد وتنشيط الحركة بشكل عام، فضلا عن تقليص المسافات بين العائلات السورية المقيمة في الإمارات وأقاربهم داخل سوريا.

وأكدت السورية للطيران أنها تبذل جهودًا مكثفة لإعادة تشغيل خطوط جديدة إلى وجهات عربية وإقليمية أخرى في المستقبل القريب، بما يعيد للخطوط الجوية السورية مكانتها على خريطة النقل الجوي في المنطقة.