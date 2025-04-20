37 مليار دولار زيادة حيازة الأجانب للسندات الصينية

زادت المؤسسات الأجنبية حيازاتها من السندات المحلية الصينية بأكثر من 270 مليار يوان (36.99 مليار دولار) حتى الآن هذا العام، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأمر الذي يعكس جاذبية ثاني أكبر سوق للسندات في العالم.

وقالت شينخوا نقلا عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن إجمالي حيازات المؤسسات الأجنبية في السندات الصينية بلغ 4.5 تريليونات يوان (616.43 مليار دولار) حتى 15 أبريل/نيسان.

ووفقا للوكالة، لا يمثل الأجانب سوى حوالي 2.4% من سوق السندات الصينية البالغة قيمتها 25 تريليون دولار، ما يشير إلى إمكانيات كبيرة للنمو.

انفتاح سوق السندات

وأضافت شينخوا أن بنك الشعب الصيني سيعمل على تعزيز انفتاح سوق السندات وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب مع تعميق العلاقات بين مناطق مثل الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، حسب ما أوردت رويترز.

تأتي جهود الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في الوقت الذي تهدد فيه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزعزعة ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية.

وأمس السبت أيضا أفادت وكالة شينخوا بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين شهد انتعاشا طفيفا في مارس/آذار الماضي، رغم تراجع إجمالي التدفقات خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

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ونقلت الوكالة عن وزارة التجارة الصينية قولها إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 13.2% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 269.2 مليار يوان (حوالي 37.35 مليار دولار أميركي)، مسجلا انخفاضا بنسبة 10.8% على أساس سنوي.