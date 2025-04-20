"دي إتش إل" تعلّق الشحنات الزائدة عن 800 دولار للمستهلكين الأميركيين

قالت شركة دي إتش إل إكسبرس، التابعة لهيئة البريد الألمانية، إنها ستعلّق الشحنات التي تتجاوز قيمتها 800 دولار من شركات عالمية إلى مستهلكين أفراد في الولايات المتحدة اعتبارا من غد الاثنين، وذلك بعد أن أطال تغيير لوائح تنظيمية أميركية مدة التخليص الجمركي.

لم يكن الإشعار الذي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني مؤرخا، لكن البيانات الوصفية أظهرت أنه وُضع أمس السبت.

وعزت الشركة سبب الإيقاف إلى القواعد الجمركية الأميركية الجديدة التي تتطلب معالجة رسمية لدخول جميع الشحنات التي تزيد قيمتها عن 800 دولار، بعد أن كان الحد الأدنى في السابق 2500 دولار حتى صدور تعديل في 5 من أبريل/نيسان الحالي.

شحنات الشركات

وأوضحت الشركة أنها لن تعلّق الشحنات بين الشركات، لكنها قد تتأخر، ولن تتأثر الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار سواء للشركات أو المستهلكين بهذه التغييرات، وأفادت في بيان بأن هذه الخطوة إجراء مؤقت.

وذكرت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستواصل التعامل مع شحنات من هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة "وفقا للقواعد واللوائح الجمركية المعمول بها"، وإنها "ستعمل مع عملائها لمساعدتهم في فهم التغييرات المقررة في الثاني من مايو والتكيف معها".

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جاء ذلك بعد أن قالت هيئة بريد هونغ كونغ، الأسبوع الماضي، إنها علّقت خدمات البريد للبضائع المرسلة عن طريق البحر إلى الولايات المتحدة التي اتهمتها "بالبلطجة" بعدما ألغت واشنطن أحكام إعفاء تبادل الطرود القادمة من الصين وهونغ كونغ من الرسوم الجمركية.