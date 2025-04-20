تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد

انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيته في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و100 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و50 ليرة مسجّلة مساء أمس، وإلى 11 ألفا و200 ليرة عند البيع من 11 ألفا و150 ليرة.

استقر سعر الصرف في الحسكة عند 11 ألفا و100 ليرة عند الشراء و11 ألفا و200 عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الأحد.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة

تخفيف العقوبات

يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات، مشيرا إلى متابعته الدقيقة لتطورات الوضع السوري.

كندا تفكر في تخفيف عقوباتها على سوريا، وأعلنت نيتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 84 مليون دولار كندي (حوالي 58.4 مليون دولار أميركي).

علّقت الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مما أتاح إجراء تعاملات مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضا بتحويل الأموال الشخصية، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

بريطانيا أزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، من ضمنها البنك المركزي وعدد من المصارف وشركات النفط، مما رفع عنها تجميد الأصول.

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عوامل محلية