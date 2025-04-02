الكويت تلجأ مجددا لقطع الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء في الكويت -اليوم الأربعاء- قطع التيار عن بعض المناطق الصناعية والزراعية، بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة ببعض وحدات التوليد، قبل أن تؤكد لاحقا عودة التيار لجميع المناطق.

وتُعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت "بالقطع المبرمج"، إذ يتم قطع التيار عن بعض المناطق خلال فترات الظهيرة التي تمثل ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

وارتفعت درجات الحرارة في الكويت -العضو في منظمة أوبك– بنحو 10 درجات خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى نحو 38 درجة مئوية.

وأعلنت وزارة الكهرباء عبر موقع إكس اليوم بدء فصل التيار الكهربائي عن "أجزاء محدودة" من بعض المناطق الزراعية في العبدلي، والروضتين والوفرة، وبعض المناطق الصناعية في ميناء عبد الله وصبحان والصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن القطع لن يتجاوز 3 ساعات يوميا، في حال حدوثه.

استقرار المنظومة

ولاحقا، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استقرار المنظومة الكهربائية وعودة التيار لجميع المناطق التي شهدت انقطاعا.

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وقالت الوزارة -في بيان صحفي- إنها تمكنت بالتنسيق مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي من دعم الشبكة الكهربائية الوطنية وضمان استقرارها، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت أسهمت بفعالية في إعادة التيار بشكل كامل.

بيان من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول الوضع الكهربائي في دولة الكويت #وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/FosJe5hhGR — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) April 2, 2025

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى الخامسة مساء.