قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاغارد -اليوم الأربعاء- إن تبعات الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها ستكون سلبية على مستوى العالم، وإن أضرارها ستتوقف على مدى تطبيقها ومدة استمرارها وإذا ما كانت ستؤدي إلى مفاوضات ناجحة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة ترامب اليوم الأربعاء عن "رسوم جمركية مضادة" تستهدف الدول التي تفرض رسوما جمركية على السلع الأميركية.

وتأتي الخطوة بعد فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية جديدة على منتجات من المكسيك والصين وكندا، أكبر شركائها التجاريين، بالإضافة إلى سلع أخرى من بينها الصلب والسيارات.

وقالت لاغارد -في مقابلة مع إذاعة نيوزتوك الأيرلندية- "ستكون (الرسوم) سلبية على مستوى العالم، وستختلف شدة واستمرار التأثير حسب النطاق والمنتجات المستهدفة ومدة استمرارها وإذا ما كانت هناك مفاوضات أم لا".

وأضافت "لأننا ينبغي ألا ننسى أن في كثير من الأحيان يؤدي هذا التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية -لأنه يثبت ضرره حتى على من يفرضونه- إلى مفاوضات، حيث يجلس الناس فعليا ويناقشون ويزيلون في النهاية بعض تلك الحواجز".

وكانت لاغارد قالت الاثنين إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة اليوم تمثل بداية مسيرة نحو الاستقلال لأوروبا.

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وأضافت -في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر- "يطلق عليه (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) يوم التحرير. أراه لحظة يجب أن نقرر فيها معا أن نمسك بمصيرنا بأيدينا".

ردود فعل عالمية

ونستعرض هنا أهم ردود الفعل حتى على رسوم ترامب المتوقع الإعلان عنها اليوم الأربعاء: